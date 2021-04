Gelata 8 aprile, Regione Puglia al lavoro per quantificare i danni

"Non possiamo lasciare che le gelate creino danni irreparabili al nostro territorio e alla nostra agricoltura. Per questo insieme al collega Paolicelli ho voluto incontrare l'assessore, Donato Pentassuglia, il quale ha assicurato che gli uffici sono già a lavoro da sabato per quantificare i danni e procedere poi con gli atti da inviare al Ministero". Lo hanno dichiarato Paolicelli e Caracciolo– a seguito delle gelate che hanno interessato la Puglia.



"È una richiesta a titolo di risarcimento, che si aggiunge agli ulteriori 12 milioni di euro erogati lo scorso dicembre per il ristoro dei danni per le vecchie gelate. Auspichiamo che si recuperino quanto prima tutte le risorse possibili e che siano messe subito a disposizione del mondo agricolo e della produzione, piegati non solo dalla crisi pandemica ma anche da questi eventi naturali. Gli agricoltori non possono essere lasciati da soli, per di più con un debito più così alto da pagare".