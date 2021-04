Gelata 8 aprile, danni all'ortofrutta: il sen. Damiani (FI) si attiva presso il Ministero

Una gelata notturna inattesa l'8 aprile scorso ha danneggiato gravemente le produzioni ortofrutticole nelle campagne di Bari, BAT e Foggia. Lo shock termico subìto fra le temperature giornaliere di 15-16 gradi e quelle notturne, calate fino a -5 gradi, ha letteralmente bruciato circa il 50% dei germogli di albicocche, pesche, uva, ciliegie ma anche coltivazioni di tulipani e ortaggi.

"In merito a questo ennesimo dramma che colpisce la nostra agricoltura, ho già contattato il Sottosegretario al Mipaaf Francesco Battistoni, ricevendo rassicurazioni circa l'impegno per l'aumento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani -. Lo incontrerò personalmente nelle prossime ore, per cui rivolgo alle amministrazioni comunali dei territori colpiti dall'ondata di gelo la raccomandazione a procedere celermente alla stima dei danni, al fine di comunicare al Ministero la declaratoria di eventi avversi. Il governo riserva massima attenzione alle esigenze delle nostre attività agricole e si è già dichiarato pronto a firmare il decreto per l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale, nonché a reperire risorse per altre forme di sostegno".