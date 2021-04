Restrizioni Covid, Forza Italia: "Attività chiuse ma Sindaco organizza manifestazioni superflue"

I rappresentati delle Istituzioni sono chiamati ad offrire buoni esempi ed a condividere le regole di cui loro stessi invocano il rispetto. Diversamente i cittadini mal tollerano restrizioni o prediche, poiché in loro aumentano sentimenti come rabbia, paura e smarrimento. Questo sta accadendo, invece, a Barletta.

E’ in questo territorio, infatti, che da tempo stiamo chiedendo a gran voce di valutare ed effettuare prima possibile la riapertura delle attività commerciali già gravate dalle ricorrenti decisioni del Governo centrale nel tempo e messe totalmente in ginocchio dalle ulteriori decisioni e restrizioni attuate ed ordinate dalla politica regionale del governatore Michele Emiliano e dalla amministrazione locale nelle decisioni del Sindaco Cannito. Tutto ciò nonostante i numeri della nostra provincia e della nostra città continuino a non essere propriamente da zona rossa.

E quindi, mentre gli esercenti, commercianti, titolari di palestre, parrucchieri, estetisti, baristi, ristoratori, stanno soffrendo tali restrizioni e vengono continuamente vessati da ulteriori ordinanze sindacali, il nostro stesso Sindaco, paradossalmente, organizza superflue manifestazioni come quella svoltasi al Teatro Curci il giorno 21 marzo, per conferire, udite udite delle Benemerenze ad alcuni cittadini. A tale manifestazione, come si nota chiaramente dalle foto pubblicate, non si sono contati i contatti ravvicinati soprattutto sul palco del nostro Teatro, e pare, stando a quanto si dice in città, vi abbia preso parte anche una persona che, qualche giorno dopo, è stata ricoverata per COVID-19.

Ora, constatata la presenza del Sindaco all’evento, siamo convinti che questa volta non potrà tirarsi fuori dicendo di non saperne nulla dell’evento e scaricandosi di responsabilità come spesso è accaduto.

E’ legittimo chiedersi, quindi, se questa manifestazione fosse proprio necessario e opportuno che si svolgesse mentre, come detto, le attività commerciali sono chiuse, i cittadini subiscono restrizioni delle proprie libertà e, ironia della sorte, anche i teatri sono chiusi. A tale titolo chiediamo al Sindaco di smentire, qualora fosse falsa, la notizia della positività, nei giorni successivi, di una delle persone che aveva preso parte alla manifestazione.

In virtù di questo chiediamo inoltre al Sindaco di chiarire anche il motivo per il quale, appena qualche mese fa, manifestazioni di rilevanza nazionale come quella della presentazione del francobollo dedicato al Campione barlettano Pietro Mennea, siano state dallo stesso Sindaco vietate, blindando letteralmente il Teatro Curci persino all’ingresso degli organi di stampa in un evento di tale portata anche mediatica.

Ma vi è di più! Per non far mancare nulla alla città di Barletta, il Sindaco Cannito si è reso protagonista nei giorni scorsi di un secondo episodio, ossia, quello dell’infelice esternazione, durante una seduta del Consiglio comunale. Dapprima ha affermato, infatti, di aver contratto il COVID-19 e, successivamente, ha ritrattato dicendo che la sua fosse una battuta e che stesse scherzando. Bene, pur volendo sorvolare sulla totale assenza di umorismo (oltre che di tatto del Primo cittadino), ci chiediamo se il Sindaco Cannito, che fa il bello ed il cattivo tempo, abbia capito che mentre gli esercenti chiudono serranda e tanta gente stia ancora piangendo per i danni creatisi in un anno di pandemia, non vi sia davvero nulla da scherzare sull’argomento.

In conclusione, invitiamo il Sindaco a conformarsi, in questo momento drammatico per la salute ed il lavoro, alla sobrietà ed al rigore che impone un ruolo così importante, cercando di instaurare un rapporto empatico e votato all’ascolto, mettendo da parte sfuriate degne di palcoscenici diversi da quello istituzionale, salvaguardando le nostre attività ormai allo stremo.

Tonio Di Cuonzo (Forza Italia)