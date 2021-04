Supermercato al castello, il Sindaco "cade dalle nubi" e incolpa i dirigenti: "Non ero informato"

"Cado dalle nubi": fino a ieri era soltanto il titolo di un film cult di Luca Medici, in arte Checco Zalone; da oggi è la spiegazione/giustificazione data dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito in merito alla vicenda che da un paio di settimane infiamma il dibattito pubblico cittadino, sui social e sulla stampa locale, ovvero la demolizione e la ricostruzione di un deposito per una nota catena di supermercati nei pressi del fossato del Castello. Fortunatamente, cadendo cadendo dalle nubi, il primo cittadino è atterrato proprio su un social, dal quale avrebbe appreso l'esistenza del progetto e della sua avvenuta approvazione da parte dei dirigenti comunali. Ai quali, pertanto, ha rivolto parole di fuoco in una lettera datata 9 aprile, tacciandoli di "omessa informazione" e "offesa istituzionale" per non averlo messo al corrente di quanto stava accadendo. Che, ricordiamolo, non è la sostituzione di una piastrella su un marciapiede all'estrema periferia della città, ma la demolizione e riedificazione di un immobile di notevole volumetria tra il Castello e la Cattedrale. Noi ci fermiamo qua nel commentare questa autodifesa, concludendo giusto con qualche accenno ai poteri/doveri che il ruolo di Sindaco impone, fra i quali:

- Essere organo RESPONSABILE dell'amministrazione del Comune

- Rappresentare l'Ente e SOVRINTENDERE al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Per completezza d'informazione, riportiamo infine il testo integrale della lettera inviata ai dirigenti dei Settori comunali competenti:

«Egregi Dirigenti - scrive il sindaco - in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, se e vero che il D.lgs n. 165/2001 vi attribuisce il potere della gestione delle procedure degli atti amministrativi, è pur vero che per la vostra esperienza professionale avreste dovuto sapere che provvedimenti autorizzativi di così grande impatto sociale - politico - urbanistico e paesaggistico non possono essere rubricati a semplici atti burocratici - gestionali endo-procedimentali che non devono dare nessun conto al vertice politico.



II Sindaco doveva essere informato. Non è possibile che il sottoscritto Sindaco pro-tempore della città di Barletta sia stato tenuto da voi completamente all'oscuro delle istanze e delle relative autorizzazioni e debba conoscere la vicenda dai social la domenica sera del 28 marzo 2021. L'Amministrazione Comunale che ha ricevuto il mandato di amministrare la città dai cittadini non può pagare in termini di critica politica a causa della vostra insensibilità, e della perenne conflittualità esistente tra gli uffici e i dirigenti.



È certo che se l'avesse saputo per tempo avrebbe potuto dare un indirizzo politico diverso dal vostro formale operato, meramente burocratico. Ritengo, pertanto - conclude Cannito - l'omessa informazione non solo una offesa istituzionale ma anche un grave comportamento dirigenziale da censurare che non può essere in alcun modo giustificato»