Lotta a povertà educative, PD Barletta: "Si destini il 5x1000"

"Il contrasto alle povertà educative è uno dei cardini dell'azione del gruppo PD della Regione Puglia, e sulla scia di questo mi rivolgo all'amministrazione comunale di Barletta per invitarla a predisporre iniziative volte a sostenere le famiglie in difficoltà", dichiara Rosa Cascella, segretario cittadino PD.

"La proposta di legge regionale sul contrasto alle povertà educative si pone come obiettivo quello di colmare tutte le diseguaglianze nell'accesso alla cultura che in un periodo come quello pandemico stanno emergendo con maggiore forza. Esistono però anche iniziative che le amministrazioni comunali possono mettere in campo. Seguendo l’esempio di quanto predisposto dall’amministrazione Decaro a Bari, invito l‘amministrazione comunale di Barletta a predisporre le somme raccolte con il 5 per 1000 a favore di tutte quelle di volontariato e del privato sociale che si pongono come fine quello di eliminare tutte le differenze di accesso alla cultura determinate dallo stato di difficoltà nel quale versano molte famiglie in preda a difficoltà economiche. In un momento come quello che stiamo vivendo fornire a tutte le famiglie gli strumenti utili all’inclusione rappresenta un obiettivo da perseguire in tutti i modi possibili. Auspico che l'amministrazione comunale di Barletta accolga questa proposta in maniera costruttiva e fattiva".