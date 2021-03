Consiglio comunale il 18 marzo: in discussione Centri di raccolta rifiuti

Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 18 marzo 2021 con inizio alle ore 16,30 in prima convocazione ed il giorno 19 marzo con inizio alle ore 16,30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Centri comunali di raccolta zona 167 e zona Settefrati. discussione e determinazioni. richiesta depositata tavolo Presidenza seduta Consiglio del 26/2/2021 ed acclarata prot. com. n.15882 del 01/03/2021. Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 346/2020 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 79/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di pace n. 349/20 - Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione quarta sezione penale n. 30270/2020 - Prima parte Servizio autonomo contenzioso e legalita’. Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 309/2020 del Giudice di pace di Barletta. Presa d’atto e approvazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 (PEF 2020).

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it