Piano coste Barletta, prorogato l'incarico del commissario Sergio De Feudis

"La giunta regionale ha prorogato all'ingegner Sergio De Feudis l'incarico di commissario ad acta per la redazione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Barletta". A comunicarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"La proroga dell'incarico all'ing. De Feudis - afferma Caracciolo - è stata richiesta dal Comune di Barletta in seguito ad un confronto con lo stesso commissario dal quale è emersa la necessità, per la fase di analisi e ricognizione, di ulteriori accertamenti tecnici e documentali finalizzati a risolvere alcune criticità. Necessaria anche la realizzazione di Linee guida per la revisione dei documenti di piano".

"In carica dal marzo del 2019, l'ingegner De Feudis - prosegue il consigliere regionale - sta lavorando al fine di migliorare la proposta progettuale e meglio corrispondere alle effettive esigenze del territorio. Si è operato su diversi aspetti quali la regolamentazione delle concessioni, la manutenzione delle aree o il ripristino degli assetti per ricercare una maggiore naturalità".

"Il varo definitivo del piano coste rappresenta un atto fondamentale per lo sviluppo della città di Barletta. Per questo motivo - conclude Caracciolo - sollecito il comune di Barletta ad un cambio di passo da tradurre nella realizzazione di un cronoprogramma condiviso con il c