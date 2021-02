Centro raccolta rifiuti in zona 167, Desario: "L'Amministrazione ritiri il provvedimento"

"Si sta molto discutendo in Città del Centro Raccolta Rifiuti da localizzare nel cuore della zona 167 a ridosso della Chiesa Santissima Trinità. Ovviamente, e giustamente, si è formato un Comitato di cittadini della zona che hanno manifestato contrarietà a questa localizzazione. dichiarando l'inopportunità dell'insediamento di tale centro a stretto contatto con le abitazioni". Sulla questione interviene anche Grazia Desario, presidente BAT di Italia in comune.

"Sorvoliamo, leggendo la relazione di presentazione del progetto, su inesattezze dovute al copia-incolla del progettista, arrivando persino a dichiarare che il fiume Ofanto separa le Province di Bari e Foggia; non si capisce per quale motivo il progetto non era accompagnato dalle più elementari tavole di conoscenza di destinazione d'uso dell'area come il P.R.G. e del P.d.Z. che avrebbe fatto conoscere al progettista che la predetta area era destinata a residenze e non a urbanizzazioni. Infatti, e qua non sorvoliamo - dichiara Grazia Desario - soltanto scorrendo la variante al P.d.Z., il tecnico incaricato e l'assessore all'Ambiente Passero, strenuo difensore dell'opera nello scorso Consiglio Comunale, avrebbero potuto verificare che l'area, oltre a contenere fabbricati residenziali, a suo tempo oggetto del Contratto di Quartiere II, aveva aree a verde per mq 5.070,00 e a parcheggi per mq 1349,00. L'area attualmente ha un valore di quasi un milione di euro e sarebbe un peccato che la città si privi di tale somma.

Invitiamo, pertanto, l'Amministrazione a ritirare il provvedimento e a trovare nuove aree periurbane per la localizzazione di queste tipologie di spazi. Noi saremo sempre vigili - conclude Grazia Desario - affinché non ci siano in futuro sviste così clamorose che impegnano risorse pubbliche e sacrosante ribellioni da parte dei cittadini che devono essere sempre informati e ascoltati quando un'opera pubblica investe i loro territori".