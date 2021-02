Sen. Messina Sottosegretario, gli auguri del sindaco Cannito e del sen. Damiani

"E’ grande l’entusiasmo per l’incarico di governo della senatrice barlettana Assuntela Messina, nominata sottosegretario all’Innovazione tecnologica e transizione digitale. Le giungano le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro miei personali e di tutta la città". Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, commenta la nuova nomina della parlamentare barlettana. "Il suo è un incarico cruciale per il Paese in un momento particolarissimo come quello che viviamo in cui la tecnologia ha, anche per cause di forza maggiore, fatto irruzione nelle esistenze di tutti, senza troppe distinzioni.

Nel Paese stanno compiendosi piccole grandi rivoluzioni che avranno ripercussioni nelle vite di ciascuno, penso alla scadenza più prossima, quella del primo marzo, in cui diventerà obbligatorio Pago PA, il nuovo sistema per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Governare questi processi e cambiamenti nel modo migliore servirà a non lasciare indietro nessuno.

Cara Assuntela, siamo orgogliosi e ben lieti che il tuo impegno abbia ottenuto il giusto riconoscimento. Continua a rappresentare la nostra città e il nostro territorio".

Anche il senatore di Forza Italia Dario Damiani invia un messaggio augurale alla collega del Partito Democratico: "Congratulazioni alla collega senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina, mia concittadina, per la nomina all'incarico di Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale. Un settore strategico per la ripresa socio-economica di tutto il Paese ma soprattutto del nostro Sud, ancora carente in infrastrutture digitali e le cui lacune sono emerse drammaticamente nell'ultimo anno segnato dalla pandemia, che ha imposto una gestione alternativa e digitale di attività fondamentali come il lavoro e l'istruzione. Auguro, dunque, alla sen. Messina un proficuo lavoro a beneficio anche delle nostre comunità".