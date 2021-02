"Il futuro della Città": assemblea pubblica online di Coalizione Civica Barletta sul DUP

Oggi, giovedì 25 febbraio alle 18:30, Coalizione Civica Barletta organizza “Il futuro della città”, un'assemblea pubblica (virtuale) per discutere con tutte e tutti di progetti, idee e proposte per la nostra Città, in vista dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Il DUP, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il 26 febbraio, è il documento necessario per definire con chiarezza quali azioni l'amministrazione sceglie di intraprendere, quale direzione prende per realizzare la propria idea di città.

Le proposte apportate dai Consiglieri di Coalizione Civica, nonostante frutto di un ampio lavoro di condivisione e discussione con la cittadinanza e con numerose realtà del territorio, sono state in larga parte bocciate dalla Giunta Cannito con motivazioni approssimative e pretestuose. Si tratta di proposte che vedono protagonista il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, che si pongono l'obiettivo di una città più verde, più attenta ai bisogni dei più deboli, ai temi del lavoro e della mobilità sostenibile, della cultura e della scuola, con un occhio attento al rilancio della nostra economia anche in chiave di sostenibilità e grazie al contributo delle nuove generazioni.

Alla vigilia del voto sul DUP Consiglieri, attiviste e attivisti di Coalizione Civica tornano a confrontarsi pubblicamente su questi temi e sulle insoddisfacenti risposte dell’amministrazione attraverso il coinvolgimento ed il protagonismo della cittadinanza, troppo spesso tagliata fuori da ogni percorso decisionale.

Per intervenire basterà prenotarsi inviando un messaggio privato alle pagine dei Consiglieri Comunali Carmine Doronzo o Ruggiero Quarto. Sarà possibile inoltre richiedere di intervenire o porre delle domande attraverso la chat nel corso dell’evento, che si terrà sulla piattaforma Zoom al link https://zoom.us/j/98540265695?pwd=QkZ6M2d2SVorUjJWOTJtbDJsb3lEdz09