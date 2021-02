Scuola, caos in Puglia. Sen. Damiani (FI): "La tragica coppia Emiliano-Lopalco non ne azzecca una"

"La tragica coppia Emiliano-Lopalco continua a non azzeccarne una nella gestione delle attività scolastiche in Puglia, aggiungendo caos a caos per studenti e famiglie. L'ultima in ordine di tempo ieri, quando il TAR Puglia ha sospeso l'ordinanza regionale che vietava la didattica in presenza per consentire la vaccinazione del personale scolastico: una motivazione ritenuta dal tribunale amministrativo "incongrua e carente", per un provvedimento addirittura lesivo dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, garantiti dalla Costituzione, e quindi necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale e non certo modificabili da Emiliano e company in base alle proprie esigenze". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta la grande confusione che regna da mesi in ambito scolastico nella nostra regione.

"Ennesima ordinanza stroncata, che conclama il fallimento e l'incapacità dei vertici regionali di gestire l'emergenza sia sanitaria che scolastica, il cui peso viene scaricato tutto sulle famiglie che fino alla mezzanotte di ieri non sapevano ancora se i propri figli stamattina sarebbero tornati in aula o no, in attesa della nuova "illuminante" ordinanza. Se non fosse tutto vero, sarebbe una trama interessante per uno psicodramma collettivo. Purtroppo invece è la realtà quotidiana dei cittadini pugliesi che hanno avuto la sventura di vedere rieletto Emiliano".