Consiglio comunale, seduta il 19 febbraio

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 19 febbraio 2021 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 20 febbraio 2021 con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Interrogazioni e interpellanze. Oggetto: Autorità idrica pugliese ex ATO Puglia servizio idrico debito fuori bilancio per il pagamento della quota consortile anno 2017 e delle somme residuali per gli anni 2013, 2014. Approvazione. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 322/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 302/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 356/2020 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it