La Regione Puglia sblocca l'iter di accesso ai fondi ristori

Buone notizie per le nostre aziende, le tante che loro malgrado sono rimaste chiuse nel periodo più proficuo dell'anno, quello prenatalizio in cui 20 comuni della Puglia sono stati classificati in zona arancione, a seguito dell’ordinanza n. 448 del Presidente della Regione Puglia.

A breve, sul sito della Camera di Commercio di Bari sarà pubblicato il bando che fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2144 del 22/12/2020, per permettere agli esercenti di richiedere il contributo economico, per la sesta provincia si tratta in particolare degli esercenti di Spinazzola, Andria, Barletta, e Bisceglie.

''La grande notizia che vede soddisfatte tutte le nostre richieste e vede allargata anche la platea dei beneficiari, è il frutto di un lavoro sinergico svolto con l'assessore Delli Noci del Gruppo 'ConE''', dichiara il consigliere regionale Giuseppe Tupputi.

Ieri mattina in IV Commissione, alla presenza dei presidenti delle Camere di Commercio di Bari e Foggia, oltre ai rappresentanti di categoria, è stato assicurato che l'iter per l'accesso ai fondi è stato sbloccato e che i titolari delle attività penalizzate dalle restrizioni anti covid, potranno finalmente essere risarciti delle ingenti perdite.

Il bando premia anche quegli imprenditori che nonostante la pandemia in corso hanno deciso con coraggio di avviare un'attività nel 2020 e che non avevano un storico nell’anno 2019.