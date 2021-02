Test rapidi in farmacia, Forza Italia Puglia: "Abbiamo suonato la sveglia per la Regione"

"Dopo quasi due mesi di inspiegabile e incomprensibile ritardo, la Regione Puglia ha approvato l'accordo siglato a dicembre per l'esecuzione di test rapidi antigenici nelle farmacie. Nonostante la gravità dell'emergenza, con numeri del contagio che purtroppo galoppano di giorno in giorno, pare mancasse finora la piattaforma informatica di supporto per la registrazione degli esami che verranno eseguiti nei Covid Point", dichiara il senatore Dario Damiani commentando la notizia dell'approvazione da parte della Giunta pugliese.

"Seppur con diverse settimane di ritardo imbarazzante, dopo il nostro recente appello finalmente la Giunta regionale si è decisa ad approvare l’accordo con Federfarma, Assofarm e Ordini provinciali dei farmacisti, per effettuare i test rapidi antigenici nelle farmacie private convenzionate e pubbliche. Un passo importante che Forza Italia Puglia ha richiesto al governo Emiliano i giorni scorsi per ottimizzare lo screening del contagio. Ed oggi, finalmente, si potrà procedere con i test nei “Covid Point” farmaceutici, esattamente come avviene da tempo in moltissime altre regioni italiane. Che dire... tanto tuonò che piovve! Ma l’importante è aver contribuito a suonare la sveglia alla Giunta per potenziare il tracciamento del contagio”, ribadiscono i parlamentari e consiglieri regionali di Forza Italia.