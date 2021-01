Riunito tavolo politico del centrodestra BAT: all'esame le criticità delle amministrazioni comunali

È tornato a riunirsi in videoconferenza nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, il tavolo politico provinciale delle forze di centrodestra. Presenti in video i segretari Giovanni Riviello della Lega, Luigi de Mucci di Forza Italia, Benedetto Fucci e Giuseppe Dipaola di Fratelli d'Italia.

In premessa è stata ribadita l'unità della coalizione di centrodestra, così come manifestata anche in queste ore a livello nazionale, nonché di recente in occasione della tornata elettorale regionale. Passando ai temi specifici oggetto dell'incontro, i segretari provinciali hanno affrontato le questioni politiche più calde sul territorio, relative alle amministrazioni nei comuni. Nel fare il punto delle diverse situazioni, si è deciso di avviare già nelle prossime ore, dove necessario, gli incontri decisivi fra la segreteria provinciale e le rispettive segreterie cittadine, nel pieno rispetto delle stesse, per approfondire e dirimere le diverse problematiche. In conclusione, il tavolo ha confermato la volontà di proseguire in questo percorso di confronto e di tornare a riunirsi a breve in vista delle prossime elezioni provinciali e comunali a Minervino Murge e Spinazzola.