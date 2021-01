Giorno Memoria, sen. Messina: "Conoscere per non ripetere: rilanciamo il messaggio di Liliana Segre"

“Proprio la nostra Costituzione fu l’atto di un nuovo inizio per la nostra comunità nazionale. Ed è grazie al coraggio dei partigiani italiani che hanno combattuto contro la ferocia nazifascista che oggi possiamo contare su quei principi, bussola insostituibile del nostro agire individuale e collettivo. A tal proposito, ringrazio sinceramente la senatrice Liliana Segre per aver risposto al mio invito e aver così rivolto un messaggio ai circoli ANPI pugliesi, custodi imprescindibili di quella memoria, per ricordare assieme l’importanza di non dimenticare. Perché, riprendendo le sue parole, “solo attraverso la manutenzione instancabile della memoria si mantiene in buona salute la democrazia”.

“Il dramma dell’olocausto rappresenta uno stigma indelebile della storia recente dell’uomo. Atrocità commesse all’insegna di un’idea folle e contraria ad ogni senso di umanità, divenute colonne portanti di una cultura di odio e violenza. Oggi (ieri, ndr) ricordiamo simbolicamente quelle pagine buie del nostro passato, dalle cui ceneri sono sorti i valori fondanti su cui poggia la nostra Costituzione: la libertà e l’uguaglianza.” Lo dichiara in una nota la