Nomina assessora M5S in Giunta Emiliano, Caracciolo: "Puglia laboratorio politico"

“L’ingresso nella giunta regionale della consigliera del M5S Rosa Barone sancisce in maniera concreta e definitiva l’accordo politico-programmatico tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. La Puglia è la prima regione italiana nella quale si concretizza questa alleanza, Michele Emiliano si è mostrato politico lungimirante e perseverante”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



“La nomina dell’assessore Barone - afferma Caracciolo - qualifica la nostra regione come laboratorio politico all’avanguardia. Alla neo-assessora viene affidata una delega importante come quella al Welfare e questo va a testimoniare una volta di più come la nuova alleanza sia basata su programmi e scelte condivise”.



“Il Partito Democratico, il centro sinistra ed il Movimento 5 Stelle - prosegue il presidente del gruppo PD - hanno mostrato di avere tra di loro un minimo comune denominatore che in opposizione ai totalitarismi di propaganda li ha portati a condividere una responsabilità di governo resa ancor più gravosa dal periodo che stiamo vivendo”.



“Il presidente Emiliano si è mostrato politico lungimirante. Con perseveranza - spiega Caracciolo - ha seguito la strada di un dialogo poi culminato con un’alleanza che dopo aver mostrato i suoi frutti a livello nazionale darà alla Regione una guida solida e coesa”.



“La realizzazione di un programma condiviso - conclude Caracciolo - ci permetterà di guardare a un promettente e positivo sviluppo di questa legislatura. Alla neo-assessora un augurio di buon lavoro”.