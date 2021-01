Ripristino continuità idrica Ciappetta-Camaggio, 2 milioni di finanziamento

“Nell’ambito dell’atto integrativo del Piano di stralcio 2020 contro il dissesto idrogeologico sottoscritto da Regione Puglia e Ministero dell’Ambiente sono stati assegnati 2 milioni di euro per il ripristino della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



“Il finanziamento destinato ad Andria - afferma Caracciolo - è parte dei 15 milioni che porteranno alla realizzazione di 6 interventi su tutto il territorio pugliese”.



“Sin dalle precedenti legislature - prosegue il presidente del gruppo PD -ho profuso il mio impegno per permettere la realizzazione di opere che possano portare al superamento del dissesto idrogeologico che affligge il canale, da sempre soggetto a esondazioni dannose per l’ambiente circostante”.



“Con questo finanziamento - conclude Caracciolo- sarà possibile fare un ulteriore passo in avanti verso la messa in sicurezza di uno snodo fondamentale per l’intero territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani”.