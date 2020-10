"Praefectus fabrum", torna la mostra sui gemelli del Castello di Barletta nel mondo

Ad un mese dalla chiusura anticipata ed a seguito delle numerose richieste, in data 18 ottobre ci sarà la riapertura della mostra Praefectus fabrum in un format tutto nuovo.

Sarà infatti possibile ripercorrere l’esperienza fra i gemelli del nostro castello in tutto il mondo attraverso una mostra diffusa. Una mappa tutta da esplorare grazie al sostegno delle attività commerciali del centro storico di Barletta: “I Funamboli, libri e tè”, “Essenza, cibo lento”, “Libreria Einaudi”, Falcetta fiori”, “Musica e caffè” e “Caffè letterario”.

Ogni locale ospiterà un continente/paese diverso.

Inoltre sarà possibile acquistare le fotografie esposte al prezzo di 50 euro cada l’una. Il 50% del ricavato sarà donato a “Legambiente Barletta” e impiegato per la piantumazione di aree verdi nella nostra città.

Perciò non perdete l’occasione di visitare la mostra; sarà semplicemente necessario passeggiare per le vie del centro storico e godersi il percorso. Vi aspettiamo, saremo li fino al 15 novembre.

La mostra “Præfectus Fabrum” ha lo scopo di connettere il Castello di Barletta quale “costruzione alla moderna”, con altre fortezze nazionali ed internazionali. Sono stati rilevati 40 campioni di fortezze in tutto il mondo (Africa, America, Asia, Europa) tramite l’utilizzo delle immagini satellitari (Google Earth).

Il fine di questa ricerca consiste nel creare un filo conduttore per connettere tra di loro queste fortezze rendendole sede di un più ambizioso progetto, ricco di iniziative culturali incentrate sul tema della “costruzione all’italiana”. A questo proposito l’architetto Massimiliano Cafagna e la storica dell’arte Simona Falcetta hanno avanzato la proposta di creare una rete culturale capace di collegare tramite la circolazione di eventi site-specific, le numerose fortezze gemelle prese in esame.

ll concetto di “rete culturale” sta assumendo in Europa un’importanza strategica per il ruolo di intermediazione tra esperienze artistiche e istituzioni. Sono network che raggruppano le più diverse realtà culturali costituendo un luogo di dibattito su temi e problematiche comuni ai diversi settori della cultura o specifici di un particolare campo e favorendo una maggiore circolazione e diffusione delle idee tra artisti e centri di produzione. Svolgono anche un ruolo di informazione sulle iniziative che si realizzano nei diversi paesi, consentendo a progetti locali di emergere ad una dimensione europea ed internazionale attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze. La fortezza di Barletta inserita in un contesto tale acquisirebbe così una maggiore visibilità.

- I Funamboli Libri e Tè (Via Madonna degli Angeli, 35, Barletta)

09:00 - 13:00, 17:00 - 23:30 (Mercoledì chiuso)

- Caffè Letterario (Via Geremia Di Scanno, 90, Barletta

18:00 - 02:00 (Lun - Dom)

- Musica & Caffè (Corso GiuseppeGaribaldi , 103, Barletta)

06:00 - 00:00 (Lun - Dom)

- Punto Einaudi Barletta (Corso GiuseppeGaribaldi , 129, Barletta)

09:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 (Domenica chiuso)

- Falcetta Fiori (Corso GiuseppeGaribaldi , 93, Barletta)

09:00 - 13:00, 17:00 - 21:00 (Giovedì, Domenica 09:00 - 13:00)

- Essenza - Cibo Lento (Via Sant’Andrea, 9, Barletta)

12:30 - 15:00 | 18:00 - 24:00 (Lunedì chiuso)

Evento fb:

https://www.facebook.com/events/262124331800838

A cura di

Massimiliano Cafagna e Simona Falcetta

graphic design: Saverio Rociola