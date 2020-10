“BarlettaBiblioHub”, presentazione del progetto nella biblioteca “Aylan Kurdi”

Sarà presentato alle ore 10 di lunedì prossimo, 12 ottobre, nella biblioteca “Aylan Kurdi” presso il Parco dell’Umanità, il progetto “BarlettaBiblioHub”. Interverranno, con l’assessora e la dirigente alla Cultura del Comune di Barletta, Graziana Carbone e Santa Scommegna, i rappresentanti del Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali (CETMA) e del Fondo Internazionale per la Fotografia (FIOF), partner dell’iniziativa.

Le attività della piattaforma “BarlettaBiblioHub”, finanziate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali all’interno del Piano Cultura Futuro Urbano “Progetto Biblioteca Casa di Quartiere”, daranno origine a uno spazio virtuale dal quale programmare conoscenze innovative, professionalità e spirito imprenditoriale. I partecipanti, individuati attraverso tre avvisi pubblici, parteciperanno, dopo un percorso propedeutico ai corsi specifici, a laboratori di “Fotografia”, “Video con Reflex” e “Sviluppo su Ipad” dai quali apprenderanno le tecniche necessarie alla realizzazione del “Portale della Cultura della città di Barletta”, articolato in differenti sezioni dedicate al patrimonio artistico, culturale e librario locale.

Al termine delle attività, i partecipanti ai laboratori potranno frequentare ulteriori percorsi formativi inerenti l’autoimprenditorialità e gli strumenti finanziari offerti dalle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

I laboratori formativi sono previsti prevalentemente da remoto attraverso la formula del Webinar o a distanza sincrona e attività in esterno per esercitazioni pratiche con un massimo di sei iscritti oltre il docente, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID 19. Il percorso formativo è gratuito e destinato ad un numero massimo di diciotto partecipanti per laboratorio, ad eccezione di “Sviluppo su Ipad” che ne prevede dodici. Nel corso della conferenza saranno illustrati nel dettaglio i tre avvisi pubblici: “Lab.1 Fotografia”, “Lab.2 Video con la Reflex” e “Lab. 3 Sviluppo su Ipad”.