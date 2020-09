“R-Estate all’infanzia” del Teatro Fantàsia: bilancio positivo per il progetto

Sei spettacoli, 6 compagnie barlettane, 20 artisti coinvolti, 2 location diverse. Sempre tutto esaurito. Una rassegna pensata per i più piccoli ma adatta a tutti. Questo è il progetto “R-Estate all’infanzia” prodotta dal Teatro Fantàsia e realizzato con il sostegno del Comune di Barletta nell’ambito dell’avviso “Si va in scena”. Un piccolo passo dopo un lungo periodo di fermo forzato dovuto al Covid, periodo in cui c’era voglia di tornare a emozionare e far sognare. Ogni evento è stato realizzato nel rispetto delle normative a contrasto dell’epidemia in corso. Un progetto ambizioso, che è servito a valorizzare il territorio, a ricordare che gli artisti valgono e sono una risorsa per il territorio.

Gli spettacoli diversi tra loro hanno provato a toccare varie forme. Il primo evento si è svolto presso l’Antiquarium parco archeologico Canne della Battaglia con lo spettacolo “Sogni in bilico”, una produzione Teatro Fantàsia, che mischiava l’arte di strada, della giocoleria, equilibrismo, mangia fuoco, la danza e la clowneria, e l’arte semplice dello stupire raccontando tra le righe una storia d’amore.

“Luigi ti amo”, una produzione Arci Cafiero, è stato uno spettacolo per bambini con eroi e il suo antagonista, dove al centro di tutta la pièce, c’era il pubblico, vero motore attivo dello spettacolo, navigando tra le note dell’educazione ambientale. “Il piccolo Federico II” della compagnia Room to play è stato uno spettacolo che ha narrato la storia in maniera ludica di Federico di Svevia, con l’utilizzo anche di un burattino e musica dal vivo. “Il distributore di mamma” dell’attrice Maria Lanciano è stata una favola per tutti i bambini più piccoli sul valore della figura femminile per eccellenza. “La filastrocca dei gatti matti”, con la splendida voce narrante di Mariella Parlato e il testo scritto magistralmente da Giuseppe Lagrasta, è stato un omaggio a Rodari, alla sua fantasia e ai suoi testi con musica dal vivo. Infine, “Le avventure di pulcinella”, una produzione Fattoria degli Artisti, uno spettacolo di commedia dell’arte con musica dal vivo.

Ogni spettacolo della rassegna è stato diverso, cercando di accontentare tutte le fasce d’età, cercando di rompere quel velo che nasconde il fanciullo che è noi. “Ringraziare tutta l’amministrazione è un obbligo, in quanto senza il loro impegno non avremmo avuto la possibilità di organizzare questa manifestazione che ha riportato, anche se in presenza ridotta, il teatro e la cultura al centro della vita cittadina. Il progetto è nato soprattutto dalla forza di un gruppo, riscopertosi tramite dei meet up di artisti che hanno partecipato al comitato settore cultura e spettacolo di Barletta. Noi crediamo fortemente nella cultura, infatti abbiamo aperto un Teatro off in città, con le nostre uniche forze, perché bisogna seminare germogli di cultura nel territorio locale per uscire dall’apatia quotidiana che ci circonda, svegliando le menti, riportando a galla la nostra parte più infantile” spiega il direttore artistico Alessandro Piazzolla e continua “un teatro in città è una forma di resistenza, perciò vi invito a venire a conoscerci, a trovarci,a raccontarvi, noi siamo una famiglia non un semplice luogo.”

Il teatro Fantàsia si trova via Imbriani, 144 a Barletta, in programma ci sono già laboratori divisi per età e per esperienza, una nuova rassegna teatrale per i bambini e per gli adulti e poi altre sorprese. Per ricevere maggiori informazioni basta seguire la pagina su facebook o telefonare al 3477174329.