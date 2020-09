“DiversaMENTE prendersi cura”, il gelotologo Leonardo Spina protagonista della giornata formativa

Il corso di alta formazione “DiversaMENTE prendersi cura” riprende la sua sfida e questa volta lo fa senza uno schermo a mediare gli sguardi. Dopo una serie di appuntamenti realizzati tramite piattaforma web, il corso riprende "in aula": il prossimo modulo si terrà sabato 26 Settembre 2020 in aula, presso il Future Center in v.le G. Marconi a Barletta nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste per l'emergenza covid-19.

Il gelotologo Leonardo Spina e lo psicologo/psicoterapeuta dott. Saverio Costantino saranno i relatori della giornata formativa che si preannuncia come una nuova grande opportunità per tutti i corsisti coraggiosi che non hanno mai permesso alla paura di vincere, lasciandoli privi di questa esperienza ricca e formativa.

Una grande possibilità di dialogo per creare una identità professionale condivisa che miri al benessere della persona, prima ancora che alla cura. Il corso, ricordiamo, è rivolto a chi ha entusiasmo e voglia di sperimentarsi in tecniche innovative riguardanti argomenti di grande attualità. Una valida opportunità di confronto su temi di interesse multidisciplinare.



Il Centro Studi Psicologia delle Dinamiche Sistemico-Relazionali, resta sempre a disposizione per qualsiasi informazione e per l'eventuale partecipazione alla sola giornata. Mail psicoloriamo@gmail.com