"Agricoltura Slow", Francesco Sottile chiude l'edizione 2020 di Storie, Libri e Cucina

Francesco Sottile con la sua “Agricoltura Slow” è il quinto e ultimo protagonista sul palco di Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina, rassegna letteraria di cinque appuntamenti organizzata a Barletta per il secondo anno di fila dall'associazione culturale Piazza Marina. Agronomo e docente di Biodiversità e qualità delle colture agrarie, Sottile sarà in piazza Marina, nel cuore della città, mercoledì 23 settembre alle 20:45. A intervistarlo, il giornalista Nicola Curci. Ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere al proprio posto e partecipare all’evento.

AGRICOLTURA SLOW (Slow Food Editore, 287 pp., 2017) - Un libro che presenta in modo sistematico e chiaro un nuovo approccio al mondo dell’agricoltura. Un approccio che riabilita i sistemi di piccola scala, sottolineando l’importanza di pensare oltre ai confini del proprio campo e di sviluppare una nuova consapevolezza attenta all’ambiente, alle persone e alle loro relazioni. Conoscere i sistemi agricoli diversificati, recuperare l’uso delle sementi locali, valorizzare l’uso di ampie rotazioni colturali e ripristinare colture vegetali atte a ospitare insetti utili. E ancora scoprire l’importanza dei sistemi forestali e l’apprendimento delle tecniche per difendersi in modo sostenibile da funghi e insetti. Tutti questi e molti altri ancora sono i temi dell’agroecologia: un approccio alternativo all’agricoltura tradizionale per produttori, tecnici del settore ma soprattutto curiosi che vogliono intraprendere la sempre più popolare via dell’autoproduzione.