Festa dell’Esaltazione della Croce nel Santo Sepolcro: il programma

Dalla Diocesi il programma della Festa dell’Esaltazione della Croce e Solenni festeggiamenti in onore dell’Insigne Reliquia del Santo Legno della Croce, Compatrona della Città di Barletta, previsto nella Parrocchia Basilica del Santo Sepolcro, a cura dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce.

SOLENNE TRIDUO

ore 18:30 SANTO ROSARIO

Venerdì 11 settembre 2020

Ore 19.00, Celebrazione eucaristica, presieduta da don Matteo Martire parroco del SS. Salvatore – Margherita di Savoia

ore 20. 00,“Una Chiesa che ha il sapore della casa, ina casa che ha il profumo della chiesa”, Presentazione e consegna degli Orientamenti Pastorali 2020-2023 a cura di don Vincenzo De Ceglie, delegato diocesano per la pastorale

Sabato 12 settembre 2020

Ore 19.00, Celebrazione eucaristica,presieduta da don Giuseppe Cavaliere parroco di San Nicola – Barletta

Sante Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00

ore 19.00, celebrazione eucaristica presieduta da don Mauro Dibenedetto parroco e padre spirituale dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce -

“IO DONO” dalle 8:00 alle 11:00, sul sagrato della Basilica, Stand dell’Avis con autoemoteca e donazione del Sangue

ore 9.30, Celebrazione eucaristica, presieduta da don Claudio Gorgoglione vicario parrocchiale del Buon Pastore – Barletta

ore 19.30, Solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo con la partecipazione dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce, dell’O.E.S.S.G., il Signor Sindaco e le Autorità Civili e Militari (teletrasmessa dall’emittente televisiva Amica 9, canale 91)

Domenica 13 settembre -XXIV del Tempo Ordinario

Durante la celebrazione Eucaristica, Rito di Vestizione di un nuovo confratello e presentazione di un novizio nell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - Festa dell’Esaltazione della Croce

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anti-Covid. I fedeli dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani entrando in Basilica. La capienza in Basilica è di 170 posti.

«Carissimi, - scrive don Mauro Dibenedetto, parroco del Santo Sepolcro in una comunicazione ai fedeli - la croce è il segno specifico della nostra fede cristiana, centro dell’annuncio della vita dei credenti e segno per eccellenza della salvezza. Siamo chiamati a seguire Gesù imitandolo, muovendo i passi della nostra vita sul suo stesso sentiero e vivere secondo i suoi insegnamenti per imparare ad amare facendoci dono per gli altri. In questo tempo di pandemia, pur con tante restrizioni, desideriamo celebrare la festa dell’Esaltazione della Croce consapevoli di ritrovare il coraggio per riprendere il nostro cammino di fede, illuminati dalla grazia redentrice che sgorga come linfa vitale dal Santo Legno della Croce. Vi aspetto! don Mauro “Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua»