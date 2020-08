Concorsi musicali internazionali 2020, la presentazione

Si terrà lunedì prossimo 31 agosto, alle ore 11 presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, la conferenza stampa di presentazione della 30.ma edizione del Concorso internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta” e del 23° Concorso internazionale di esecuzione pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”.

Presenteranno le iniziative, rinviate in autunno a causa dell’emergenza COVID-19, l’assessora alla Cultura del Comune di Barletta Graziana Carbone, la dirigente del settore comunale Cultura Santa Scommegna, il Direttore Artistico dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” maestro Francesco Monopoli e gli sponsor della manifestazione.

Saranno presentate, con il calendario degli eventi previsti, tutte le novità dell’edizione 2020 alla quale sono già pervenute adesioni da oltre 40 nazioni e sarà trasmessa, in streaming on line, in tutto il mondo.