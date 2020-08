"Extra Mœnia - Villa Bonelli, un Passo nel Futuro", prenotazioni esaurite in tre ore

“La Villa dei Bonelli, un passo nel futuro”, esaurito in meno di tre ore dall’apertura delle prenotazioni. Si propone di riscoprire una dimora storica della città attualmente fuori dal circuito culturale cittadino. Villa Bonelli, infatti, rappresenta una straordinaria emergenza architettonica, artistica e botanica rara e preziosa per la nostra città. Questo luogo possiede tutte le caratteristiche per diventare polo di attrazione della vita sociale e culturale cittadina, negli ultimi anni concentrata prevalentemente all’interno del centro storico cittadino.

La finalità del progetto è quella di riscoprire un luogo che potrebbe dare nuova linfa culturale e sociale non solo alla Villa stessa ma all’intero quartiere Borgovilla, ricucendone i legami che da sempre hanno unito le due realtà. L’iniziativa si articolerà secondo due momenti principali: una visita guidata dei giardini e delle strutture architettoniche della dimora storica a cui seguirà una esibizione artistica nel piazzale antistante l’ingresso della Villa.

La fase introduttiva dell’iniziativa sarà costituita dalla visita guidata a cura delle guide turistiche abilitate della associazione “The Walkers - Free Walking Tour Barletta”. In un primo momento tour introdurrà il visitatore ai giardini di Villa Bonelli, soffermandosi non solo sui dettagli architettonici e artistici ma anche su quelli botanici e naturalistici. A tal proposito la visita guidata si avvarrà anche della collaborazione del locale circolo di Legambiente Barletta e dell’esperto dott.ssa in agraria Giulia Serena Penza.

In un secondo momento il tour si focalizzerà sulle strutture architettoniche del corpo centrale, la serra e le stalle della Villa. Altra caratteristica fondamentale del tour sarà il richiamo alla memoria storica degli anziani frequentatori del luogo, i quali forniranno - attraverso i loro racconti - la loro testimonianza sulle vicende della famiglia Bonelli relative al loro ultimo periodo di dimora.

Una volta terminata la visita guidata, sarà il momento dell’esibizione musicale ad opera del sassofonista Pasquale Calo' e del batterista e percussionista Gilberto Bufi, entrambi artisti del territorio, già protagonisti di svariate performance su palcoscenici internazionali, nonché delle videoproiezioni dei visual artists Raffaele Fiorella (Accademia delle Belle Arti di Foggia) e Alessandro Vangi. Luogo della performance sarà il piazzale antistante l’ingresso della Villa, un luogo di grandissimo impatto scenografico che contribuirà all’esaltazione delle forme architettoniche della dimora stessa.





A cura di: Marco Bruno,Massimiliano Cafagna, Alessandro Cascella, Roberta Colucci, Erica Davanzante, Simona Falcetta, Giulia Serena Penza, Pasquale Calo', Gilberto Bufi, Raffaele Fiorella, Alessandro Vangi, Claudio Bruno, Saverio Rociola