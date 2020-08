Biblioteca "S. Loffredo", 10mila euro di contributo statale per l'acquisto di libri

Diecimila euro per la biblioteca comunale “Sabino Loffredo”. È questo l’ammontare del contributo statale assegnato alla struttura di Barletta che ha concorso alla ripartizione del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” previsto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con il Decreto n. 267 del 4 giugno scorso. La misura di sostegno, adottata in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentirà alle biblioteche beneficiarie di acquistare numerose nuove pubblicazioni e, conseguentemente, offrire un concreto aiuto alla filiera dell’editoria incrementando, a tutto vantaggio degli utenti, la varietà dei titoli in catalogo. La quota del contributo, proporzionata al patrimonio librario del soggetto richiedente, ha potuto valicare il limite dei settemila euro potendo la “Loffredo” contare su una “dote” libraria superiore ai ventimila volumi.

Le risorse spettanti, dovranno essere spese entro trenta giorni dall’avvenuto accredito prevalentemente nell’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie locali con codice ATECO (ovvero la combinazione alfanumerica che identifica le attività economiche) principale 47.61. L’erogazione, sempre in base a quanto indicato nel decreto, avverrà entro il mese corrente.

Apprezzamento è stato espresso dal sindaco Cosimo Cannito e dall’assessora alla Cultura Graziana Carbone per la dinamica intraprendenza dimostrata dalla “Loffredo”, riferimento identitario cittadino, nel valorizzare questa significativa opportunità. Entrambi, inoltre, concordano sull’oggettiva rilevanza del provvedimento ministeriale emanato per rilanciare l’economia del settore in questo complesso momento e, parimenti, canalizzare rinnovata linfa alle biblioteche, riconosciuti baricentri del sapere al servizio della comunità.