"Intra moenia", tutto esaurito per il tour del Castello di Barletta

Mercoledì 12 agosto, presso la fortezza di Barletta, ha avuto luogo l’evento “Intra et Extra Moenia", organizzato dall’associazione “The Walkers - Free Walking Tour Barletta”.

Il primo capitolo di “INTRA MOENIA”, già tutto esaurito in meno di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, si è articolato in tre momenti principali: il tour del castello, la mostra fotografica e lo spettacolo “Contact”.

Non si è trattato del classico tour ma di una esperienza stimolante ed interattiva a cura delle guide turistiche abilitate dell’associazione “The Walkers – Free Walking Tour Barletta” (Marco Merk Bruno, Roberta Colucci, Erica Davanzante, Alessandro Cascella, Giovanni Architetto Di Liddo, Leonardo Evangelista.) che ha osservato la fortezza in una prospettiva “dal basso verso l’alto” e “dalla storia recente al passato”. Partendo dal fossato si è soffermato sui segni delle cannonate relativi alla prima guerra mondiale per poi analizzare l’architettura e le geometrie dei celebri bastioni a punta di lancia, procedendo quindi negli ambienti suggestivi dei sotterranei per poi risalire tra la piazza d’armi ed i bastioni, stavolta osservati dall’alto.

Al termine della visita guidata i sei gruppi sono stati introdotti all’esposizione allestita nella cappella del castello “Praefectus Fabrum – Barletta, una Fortezza Moderna” a cura di Arch. Massimiliano Cafagna, dott.ssa in storia dell’arte Simona Falcetta. Una mostra di fotografie satellitari che ha svelato l’incredibile connessione architettonica tra il castello di Barletta ed oltre 40 fortezze sparse in giro per il mondo. Si tratterà di un primo, simbolico passo verso la realizzazione di una rete internazionale di castelli in grado di connettere realtà distanti migliaia di chilometri tra loro ma accomunate dalla presenza di queste magnifiche fortificazioni.

A conclusione dell’evento la performance artistica, che ha visto un’esibizione site-specific da parte del collettivo Contact Project composto dalla ballerina Maria Campese accompagnata dai musicisti Ignazio Narrow Leone e Francesco Nitro Sguera.

"Si ringraziano tutti i cittadini per il sostegno e per aver reso possibile la realizzazione del progetto “INTRA MOENIA”". L’evento, patrocinato dal Comune di Barletta fa parte del cartellone degli eventi culturali “Si va in scena”. Nato ed organizzato in sinergia con un gruppo di persone fortemente interessate alla valorizzazione del patrimonio di Barletta.

Il prossimo appuntamento con Free Walking Tour Barletta è previsto domenica 29 agosto con “Extra Moenia” - “La Villa dei Bonelli, un passo nel futuro”, con un nuovo tour e una nuova serie di performance artistiche.