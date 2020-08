"The Lost Music", il documentario sulla ricerca musicale del M° Lotoro nominato agli Emmy Awards

E' notizia delle scorse ore che il documentario "The Lost Music" girato a Barletta dalla CBS, andato in onda due volte negli USA nell'ambito della celebre trasmissione ''60 MINUTES'' e dedicato alla ricerca di Francesco Lotoro sulla musica concentrazionaria, ha ricevuto una nomination agli EMMY AWARDS, gli Oscar americani della televisione, nella categoria "Outstanding Arts, Culture and Entertainment".

La Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria accoglie con gioia la notizia ed esprime grande soddisfazione per questo importante risultato conseguito da un lavoro realizzato con passione e professionalità dall'eccezionale team della CBS guidato dalla regista e producer Katherine Davis, a cui non resta che augurare la vittoria del prestigioso riconoscimento. Viva soddisfazione ha espresso il M° Francesco Lotoro, presidente della Fondazione, anche per l'eco internazionale che la città di Barletta e il progetto della Cittadella della Musica Concentrazionaria hanno avuto grazie a questo bellissimo documentario.