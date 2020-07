Passaggio del “Martelletto” al Lions Club Barletta Host

Presso il Brigantino 2 si è svolta la cerimonia del simbolico “passaggio del martelletto” del Lions Club Barletta Host tra il Presidente uscente Avv. Francesco Capacchione e il Presidente eletto Avv. Vincenzo Curiello. All’evento hanno partecipato il Sindaco di Barletta dott. Cosimo Damiano Cannito, i PDG Francesco Barracchia e Matteo Bonadies e la Presidente del Leo Club Barletta Anna Dicuonzo.

Il Sindaco di Barletta dott. Cosimo Damiano Cannito, riferendosi agli scopi del lionismo, ha ringraziato il Lions Club Barletta Host per le tante iniziative di solidarietà svolte durante l’emergenza coronavirus che ha devastato la città dal punto di vista sociale ed economico e ha colto l’occasione per ringraziare anche le istituzioni cittadine e la sanità pubblica per impegno profuso durante l’emergenza

Nella sua relazione finale il Presidente uscente ha illustrato le attività e i Services realizzati nel corso dell’anno sociale grazie al sostegno dei Soci tutti del Club. A tal proposito ha ricordato: il service “Sight for Kids” finalizzato alla prevenzione dell’ambliopia nei bambini in età prescolare; l’evento musicale tenutosi al Teatro Curci il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Internazionale dei Lions (LCIF); il concorso “Poster della Pace” con l’entusiastica partecipazione dei ragazzi delle Scuole medie; la consegna di arredi al Centro di Accoglienza della “Caritas” di Barletta; la condivisione della “Campagna 100”, una raccolta di fondi a favore sempre della Fondazione LCIF per sostenere e potenziare le attività di service e infine, in relazione alla pandemia da Coronavirus-19, la partecipazione al service distrettuale finalizzato alla donazione di 6 ventilatori polmonari - uno per ogni provincia - agli ospedali pugliesi e le raccolte alimentari in favore della Comunità locale. Un traguardo che è stato possibile raggiungere, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte. Al termine del suo intervento il Presidente uscente ha ringraziato tutti i soci del Club e i membri del direttivo e ha consegnato alcune “Appreciation”.

Il Presidente eletto, l’Avv. Vincenzo Curiello, ringraziando il Club per la fiducia in lui riposta, con grande emozione ha presentato i componenti del consiglio direttivo e ha illustrato le linee programmatiche del nuovo anno sociale 2020/2021 sottolineando che gli ambiziosi obiettivi prefissati potranno essere raggiunti più facilmente con il sostegno di tutti i soci del Club e con la vicinanza dei giovani del Leo Club, risorsa di fondamentale importanza a cui il Lions Club non farà mai mancare la propria attenzione.

Dopo il saluto del PDG Matteo Bondies ha concluso la serata il PDG Francesco Barracchia che nel suo intervento, riferendosi agli eventi che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo ha sottolineato che veniamo fuori da una pandemia che ha modificato i nostri stili di vita ma non il nostro impegno di Lions nel servizio. Infatti per contrastare il coronavirus la Fondazione Internazionale LCIF ha elargito a favore dell’Italia ben € 350.000,00 e nel nostro distretto, il 108 AB, i Lions hanno raccolto fondi per € 206.350 con cui sono stati acquistati, oltre a materiale vario per la prevenzione, ben 9 ventilatori polmonari che sono stati donati agli ospedali pugliesi. Un grande gesto di solidarietà che trova il fondamento nel codice dell’etica lionistica e nel lavoro di gruppi operativi di soci, coesi e motivati, finalizzati a produrre e realizzare piani d’azione per rispondere ai bisogni della Comunità, portando la solidarietà a chi ne ha bisogno come “Donatori di tempo e Campioni di solidarietà”.

Al termine della cerimonia, il tradizionale tocco di campana ha segnato la fine dell’incontro e l’inizio di un nuovo anno sociale pieno di impegno e di solidarietà per il Lions Club Barletta Host.

Cariche anno sociale 2020-21

Presidente

Curiello Vincenzo

1° Vice Presidente

Ardito Michele

2° Vice Presidente

Lorusso Angela

Segretario

Ricco Francesca

Tesoriere

Padovano Diego

Presidente Comitato Service

Dicuonzo Patrizia

Presidente di Comitato MK e Comunicazione

Marinelli Giuseppe

Presidente Comitato Soci

Barracchia Francesco

Cerimoniere

Diella Domenico

Censore

Diviccaro Antonio Francesco

Coordinatore LCIF di Club

Doronzo Mario

Coordinatore di Programma

Fiore Carmela

Addetto alla Sicurezza

Tatò Emanuele

Revisore dei Conti

Tullio Alberico

CONSIGLIERI

Calvaresi Di Bari Concetta

Gianfrancesco Francesco

Strignano Paolillo Anna Maria

Liddo Salvatore

Sanitate Giuseppe

Giuntoli Paola