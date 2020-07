Nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Bari: è il barlettano Michele Grimaldi

Michele Grimaldi, Funzionario Archivista di Stato, con determina del Direttore Generale degli Archivi la dott.ssa Anna Maria Buzzi datato 2 luglio 2020, ha ricevuto l’incarico di nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Barletta e Trani.

Grimaldi, nato a Barletta 62 anni fa, in servizio dal 1978 nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha svolto negli anni un’intensa attività di riordino, ricerca, divulgazione e valorizzazione di archivi pubblici e privati.

Componente della redazione giornalistica del mensile di cultura, informazione ed attualità “Il Fieramosca” edito a Barletta, per il quale cura, in particolare, una rubrica di storia locale, è inoltre componente del consiglio direttivo della Associazione Nazionale Archivisti Italiani – Sezione di Bari e socio ordinario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Comitato provinciale di Bari.

Ha curato, diretto e coordinato l’allestimento di numerose mostre, alcune a carattere scientifico, altre più didattiche.

Tra le più significative, nel 1981 il “1° Convegno Internazionale Italia Judaica”, il 1982, partner il Comune di Barletta, “Barletta tra il grano e la sabbia. I progetti per il porto” e tra le tante collaborazioni avute con la Prefettura Barletta Andria Trani, sono da segnalare le mostre del 2016 per le celebrazioni del 70° anniversario del Suffragio Universale ed il 2019 la suggestiva quanto straziante esposizione, onorata dal Patrocinio della Presidenza del Senato, dei documenti inediti riguardanti il crollo di un palazzo sito in via Canosa a Barletta che causò la morte di 59 innocenti ed il cui catalogo ha ricevuto l’onore di essere presentato, in anteprima, l’11 dicembre 2019 a Roma, presso la sala Koch di Palazzo Madama sede del Senato.

Ha inoltre collaborato a numerose pubblicazioni a testimonianza dell’attenzione rivolta agli stimoli provenienti dai settori più avanzati degli studi storici; la maggiore parte di tali lavori utilizzano ampiamente fonti documentarie inedite. Suo primo lavoro è stato “Nicola Straniero un Eroe della Grande Guerra” monografia tutta incentrata sulla storia della Medaglia d’Argento al Valor Militare Caduto nella Grande Guerra.

La globalità delle attività del nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Bari ha perseguito l’intento di promuovere un rapporto di attiva collaborazione tra il mondo della cultura e dell’istruzione e l’Istituto archivistico. I risultati di questa sperimentazione metodologica e del contatto concreto e diretto avvenuto tra gli utenti e la documentazione d’archivio sono testimoniati anche dalle ricerche che, realizzate con classi appartenenti ad una ampia fascia di scolarità, hanno dato luogo alla stesura di pubblicazioni didattiche.