Cittadella musica concentrazionaria sul NYT, sen. Quarto: "Volano per lo sviluppo del territorio"

"L’articolo sulla Cittadella della Musica Concentrazionaria pubblicato nei giorni scorsi sul New York Times sottolinea l’eco che sta avendo a livello internazionale l'idea del maestro barlettano Francesco Lotoro. Ho creduto sin da subito all'importanza culturale, storica, sociale e musicale di quest’opera", commenta il senatore del M5S Ruggiero Quarto.

"Un progetto ambizioso che, lo scorso 25 giugno 2019, ho voluto portare alla ribalta internazionale nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato. Raccogliere la produzione musicale creata in cattività o in condizioni estreme di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo è una iniziativa meritoria che va adeguatamente supportata. A tal proposito il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che il governo Conte si sta impegnando ad attivare nelle zone più disagiate del Paese, garantirebbe finanziamenti per opere strategicamente rilevanti sul territorio della provincia Barletta-Andria-Trani. Pur ritenendo meritevoli numerose delle oltre cento proposte presentate dai comuni della provincia per il CIS, ritengo la Cittadella una priorità, in quanto progetto di respiro sovranazionale, tra l'altro, in grado di far da volano allo sviluppo di un territorio vasto. Nella mia veste di Senatore, l’ho già posto all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sottosegretario Mario Turco. Sono fiducioso che questa opportunità verrà colta e che i circa 32 milioni di euro richiesti vengano elargiti, in modo da consentire la realizzazione dell’opera. In me i promotori dell’iniziativa hanno trovato e continueranno ad avere un valido sostenitore".