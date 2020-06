“Sei in un Paese Meraviglioso”, Sky Arte a Barletta alla scoperta delle sue bellezze

Le telecamere di Sky Arte sono in città. Giunte a Barletta questa mattina, ci rimarranno per tutta la settimana, fino a venerdì prossimo 26 giugno, alla scoperta delle bellezze della città, a cominciare dalla Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore, dove sono state eseguite le prime riprese questa mattina.

Quanto girato andrà in onda nel programma televisivo “Sei in un Paese Meraviglioso”, condotto dall’attore Dario Vergassola, in onda, appunto, su Sky Arte.

Oggetto delle riprese saranno anche il Castello, la Cantina della Sfida, Eraclio e il centro storico di Barletta.