Fine anno scolastico, don Massimo Serio: "Risentiremo insieme il suono della campanella"

È davvero finita? È stato un anno interminabile. Ad ogni nuovo provvedimento governativo, si sperava che fossero indicate anche le linee guida per un rientro in sicurezza negli edifici scolastici. Ed invece non è stato possibile e sono rimasti vuoti, fino alla fine, in un silenzio surreale che poi è un ossimoro se paragonato alla scuola. Non è stato possibile nemmeno tornare per riprendersi le proprie cose che sono rimaste nei posti in cui erano state lasciate.

Ma anche in quella calma (apparente) il grido della vita comunque lo senti perché qui zampilla più che altrove ed i muri ne sono impregnati. Gli amici, gli amori, gli affetti. Lo studio, la passione, il timore. Tutto questo flusso vitale passa dai corridoi di una scuola e dalle aule di una classe, dove c’è posto per l’intera parete sinfonica dei sentimenti sulle quali attaccare i cartelloni della conoscenza.

Purtroppo quei muri sono rimasti pieni solo a metà, a causa della didattica a distanza che in fondo ha messo tutti a dura prova. In primis i docenti che si sono dovuti ricollocare e reinventare nel settore dell’insegnamento on line, e poi gli alunni dei quali, purtroppo, tanti si sono perse le tracce. Senza dimenticare i poveri genitori (stavolta ci sta!), che in questi mesi sembravano stessero giocando nella propria abitazione a “un-due-tre-stella!”. Si potevano muovere solo ad un passo lento e senza farsi vedere dagli insegnanti dall’altra parte del pc. Ammettiamolo, anche se con un pizzico di nostalgia, è stata dura come nessuno l’avrebbe mai potuto immaginare.

Così come, strano dirlo in un’era iper-virtuale, è stato triste salutarsi da un monitor. Ma in fondo questo ha dimostrato ancora una volta che necessitiamo di prossimità. Che fa male negarci dal vivo quel sorriso di chi ci ha fatto sempre adirare, ma che nell’ultimo giorno di scuola diventa persino simpatico. O l’abbraccio di quell’alunno che il prossimo anno si trasferirà a Londra, o lo sguardo di chi titubante ti chiede senza proferire parola se sarà promosso, o la lacrima di quell’insegnante che il prossimo anno si godrà la meritata pensione.

Ci ha messo a dura prova questa mancanza e nonostante i vari surrogati, ci portiamo gelosamente addosso questa ferita. Perché in realtà siamo homo symbolicus e le emozioni si lasciano volentieri accompagnare (anche se non ingabbiare) da riti di passaggio, la cui assenza ci rende più freddi e meno felici. E per non rinunciare del tutto a questi, ci impegniamo a trovare soluzioni più o meno coerenti, come si è cercato di fare in questa occasione, scegliendo di incontrarsi all’aperto per non perdere del tutto la bellezza di salutarsi con la totalità della gestualità umana.

Nonostante tutto chiudiamo un anno scolastico in deficit di sentimenti ed emozioni. Forse anche con programmi non conclusi del tutto perché l’unico programma da seguire da marzo in poi è stato quello di governare la paura di non farcela, il terrore di contagiare, il desiderio di una quanto prima ritrovata e rinnovata serenità.

Un altro sport (poco divertente) è stato quello di rincorrere gli alunni che hanno utilizzato tutto l’alfabeto della loro astuzia per evitare di connettersi. Mentre in altri casi è prevalsa la comprensione e l’estrema delicatezza per quanti invece non avevano purtroppo la possibilità di connettersi, anche se con grande pudore non hanno mai detto di non possedere una connessione Wi-Fi, o di non possedere un computer decente.

In fondo, qualora ce ne fosse stato il bisogno, questa pandemia sul piano scolastico ha smascherato l’ennesima disuguaglianza che vive questo paese e al tempo stesso la spocchiosità di tanti ragazzi che hanno snobbato l’importanza del “luogo” educativo della scuola. L’auspicio è che i giudizi finali tengano conto di questo. Non per vendetta ma per giustizia perché chi ha di più, deve impegnarsi di più. Altrimenti è uno schiaffo al bene provvidente che la vita, senza merito alcuno, ha elargito.

Con l’estate ormai alle porte, si firmano i documenti e si conclude un anno scolastico che però è sembrato un secolo. E mentre chiudi il portone ed il cancello della scuola, ti volti e ti accorgi che sulla lavagna non rimarrà fino a settembre l’ultima lezione estiva di giugno, ma quella invernale di marzo. Ma una lavagna che non ha inciso sul proprio ventre ardesia, col gesso dell’imprecisione, la frase “ci vediamo il prossimo anno”, è una lavagna triste, perché non è stata attraversata dal fremito della gioia inesprimibile che scaturisce dalla fine di un anno.

Ti avvicini ma qualcosa ti dice di non cancellare, perché quel segnale nella solitudine di questi caldi mesi, continuerà a custodire un monito silenzioso: non fare domani, il bene che puoi fare oggi. Non rimandare a domani la scelta di qualcosa di grande.

E chissà, magari il prossimo anno ricominciare proprio da queste domande (esistenziali ed essenziali) a cui la scuola non potrà mai sottrarsi. E ricominciare dal suono di quella campana che oggi non è suonata per dirci “ciao e buona estate”, ma che suoneremo più forte domani per dirci “bentornati”.







Don Massimo Serio