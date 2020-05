"Addio Fase 1, non arrivederci mai più": riflessioni di don Massimo Serio

"Non è solo il caldo di questi giorni, ma la neve dell’inverno si sta davvero sciogliendo. Come si sta sciogliendo il lockdown col quale abbiamo imparato a convivere, non solo a pronunciare. È l’ultimo weekend strano. Davvero surreale questo tempo. Ho quasi paura a guardarmi indietro perché temo di rimanere di sasso a guardare le rovine che ci lasciamo alle spalle e alla tempesta che abbiamo attraversato. Se avessi avuto la possibilità di registrare quei giorni intensi di metà marzo, sono sicuro che oggi rivedendoli, non mi riconoscerei". Lo scrive don Massimo Serio, insegnante di scuola superiore, in una riflessione che desidera condividere con i lettori.

"È vero che davanti a noi il futuro non è per nulla roseo, ma è altrettanto vero che il nero alle nostre spalle solo per poco non ci ha colpiti. Non si dica che è finita una fase. Perché è finito un mondo. È finito un mondo in attesa che finisca un’era (del coronavirus).

Mentre proviamo a recuperare gli attrezzi della vita, che troppo velocemente siamo stati costretti ad abbandonare chissà dove, l’orizzonte ci attira calamitando il nostro sguardo, per riprendere il cammino interrotto. O forse chissà, dopo aver capito davvero le priorità della vita, a innescare nuovi processi e ad inventare nuovi sentieri.

‘Che vuoi fare dopo?’. ‘Cosa avresti voluto fare prima?’. Domande che purtroppo, o per fortuna, la segregazione forzata in questi mesi ha rievocato dal cilindro della nostra coscienza. In un tempo sospeso che mentre proseguiva, si faceva tremendamente serio.

Perché scoprivamo che non eravamo pronti. Non eravamo pronti a sentire giornalmente il bollettino di guerra, non eravamo pronti a sentire quei numeri mastodontici di morti. Non siamo pronti, e mai lo potremo essere, ad ascoltare ancora oggi centinaia di vittime.

Non siamo pronti a riaprire quelle cartelle dopo che l’Istat ha detto che forse i deceduti potrebbero essere molti di più, ma prima o poi dovremo fare pace con questa pagine di storia e consegnare un motivo anche alla morte di tantissimi invisibili.

Non eravamo pronti alle lezioni online anche se attraverso queste siamo entrati nelle case dei nostri ragazzi: alcuni mostrando con nonchalance la loro stanza, altri quasi a vergognarsi del poco che avevano. Non eravamo pronti ai distanziamenti. E non siamo pronti anche se obbligati, ma forse chiamati a inventare nuove forme ed imparare dall’arte, e dagli artisti, che sanno trasformare le ferite in poesie.

Attendevamo tutti questa notizia: siete liberi! Lo sapevamo che prima o poi sarebbe giunta. Speravamo di assistere al nuovo mondo che ci aspetta lì fuori, che sfida la nostra paura di vivere, nonostante il nemico non sia più così tanto invisibile, ma di sicuro meno invincibile.

È l’ora del contrattacco. È l’ora in cui l’esercito si accorge della difficoltà del nemico e sferra la mossa finale con la quale mette in fuga l’avversario, al grido di battaglia: ‘hai cantato vittoria troppo presto!”.

Allora addio Fase1-2020. Non perché non tornerà più la fase 1 (che comunque ci auguriamo). Ma perché non tornerà più così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Perché adesso le parti si sono invertite e siamo noi a conoscere bene i lati deboli del nemico.

La storia delle epidemie narrano di seconde ondate, ma perché le popolazioni non erano preparate, non avevano i nostri strumenti attuali. Non tornerà più come prima.

Così come non accadrà per l’economia quanto è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale. Lì c’erano macerie da cui ricostruire. Qui c’è da ripartire. Lì c’era uno Stato da ricostruire, qui uno Stato già c’è. Lì non c’erano i risparmi che rendevano salda l’economia del Paese, oggi invece l’Italia è un Paese forte.

Se c’è una cosa che dovremmo imparare da quel secondo dopoguerra è che le forze politiche ebbero il coraggio di mettere da parte gli interessi personali e guardare a quelli nazionali. L’Italia si rialzava da quelle macerie perché chi fino a qualche giorno prima si era fatto la guerra, il giorno dopo era seduto intorno ad un tavolo per scrivere la Costituzione.

Ecco scriviamo insieme la seconda parte di quella puntata. Scriviamo insieme una ‘nuova costituzione’, perché diventi il seme della nuova rinascita.

Non scadremo nel disfattismo se spenderemo questo tempi per essere ambasciatori di nuove vedute.

Addio Fase1-2020: ma questa volta nel senso di ‘non arrivederci mai più’."