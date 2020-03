"Martedì della Conoscenza", itinerario di spiritualità verso la Pasqua

Da pochi giorni ha avuto inizio il cammino di quaranta giorni verso la Pasqua, verso il cuore dell’anno liturgico e della fede e il Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC) dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria della Vittoria ha pensato di offrire a quanti vorranno mettersi in gioco un itinerario esistenziale-spirituale di 6 incontri per alimentare una spiritualità di Risurrezione, aperti a tutti che si terranno ogni martedì dal 3 marzo alle ore 18.45 presso la Parrocchia Santa Maria della Vittoria in Barletta.



Il percorso di riflessione intende alimentare la cultura del dialogo e corrispondere ad un duplice invito di Papa Francesco. Il primo delineato nella Lettera Apostolica “Aperuit illis” ai numeri 8 e 12 in cui evidenzia l’urgente «necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. [Parola che] ci spinge a parteciparla a quanti incontriamo nella nostra vita per esprimere la certezza della speranza che essa contiene».

Il secondo invito, che il percorso si propone, è quello di vivere il tempo favorevole del cammino verso la Pasqua dedicandosi ad una sana ecologia del cuore facendo spazio alla Parola di Dio e coglierne la Sua voce. A Tal proposito il Pontefice nel messaggio della Quaresima di quest’anno nel presentare questo tempo propizio verso la Pasqua di Risurrezione dichiara che «È il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive, che la rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse “Buona Giornata”.

"Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a sentire di tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore e non c’è bypass per guarire questo, ma soltanto il silenzio. Fatichiamo a distinguere la voce del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del bene. Gesù, […] ci invita a prestare ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale. Al diavolo che lo tentava rispose: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). Come il pane, più del pane ci occorre la Parola di Dio, ci serve parlare con Dio: ci serve pregare. Perché solo davanti a Dio vengono alla luce le inclinazioni del cuore e cadono le doppiezze dell’anima».

Infine, ci piace terminare questa lettera con un invito particolare: «a tutti quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa «a quelli che sono timorosi e indifferenti: il Signore chiama anche te, ti chiama ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!» (Evangelii Gaudium, 113). Il Signore ti chiama. Il Signore ti cerca. Il Signore ti aspetta. Il Signore non fa proselitismo, dà amore, e questo amore ti cerca, ti aspetta, te che in questo momento non credi o sei lontano. E questo è l’amore di Dio» (Papa Francesco, Angelus del 6 gennaio 2014)".



Mons. Leonardo Doronzo, Amministratore Parrocchia S. Maria della Vittoria

Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana del MCC

Don Emanuele Tupputi, Animatore Spirituale diocesano del MCC