Gran Galà lirico sinfonico, raccolta fondi per restauro statua lignea Cristo Morto

Il 25 marzo 2020, a Barletta, nel Teatro Comunale “Giuseppe Curci”, porta ore 20.30 e inizio ore 21.00, a cura dell’Apulia Sinfonietta Orchestra, si terrà il Gran Galà lirico sinfonico per la raccolta di fondi per il restauro della statua lignea del XV secolo del Cristo Morto conservata nella Chiesa di Sant’Andrea.

«L’Apulia Sinfonietta orchestra – scrivono gli organizzatori in una comunicato - vi aspetta per una serata con la grande musica sinfonico-operistica. L’arte che si mobilita per l’arte. Saremo tutti impegnati per raccogliere fondi a sostegno del restauro della Preziosissima statua lignea del XV secolo del Cristo Morto custodita nella Chiesa di Sant’Andrea, tanto cara ed importante per l’intera comunità cittadina. Per l’occasione a fare da cornice ci sarà lo splendido teatro comunale Giuseppe Curci di Barletta. Protagonista sarà la musica, una grande orchestra sinfonica tutta giovane e quattro voci del territorio diretti dalla bacchetta del maestro Pasquale Somma, faranno rivivere le più belle pagine dell’opera, da Verdi a Puccini, da Bizet a Rossini. Una serata imperdibile di solidarietà, arte, musica e cultura”.

Si accede per invito. Gli inviti posso essere ritirati presso la Rettoria San Cataldo il lunedì e mercoledì dalle 19 alle 21, o telefonando ai seguenti numeri 3208792472 - 3889013603