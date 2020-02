Lo scrittore Matteo Bonadies ospite del Liceo Scientifico "Cafiero"

"Non sono qui per insegnare ma per assorbire l'energia di questi ragazzi e per trasmetter loro le esperienze racchiuse della mia narrazione". Lo scrittore barlettano Matteo Bonadies ha incontrato i ragazzi del Liceo Scientifico "Cafiero" di Barletta in una giornata all'insegna dello scambio generazionale.

Condotto dalla giornalista Floriana Tolve e scandito dalla recitazione dell'attrice Mary Dipace nel ruolo di voce narrante, l'incontro si è sviluppato lungo il filo conduttore offerto da tre libri emblematici della produzione letteraria di Matteo Bonadies: "L'era della disumanità", "Sulla corsia degli 80" ed "Io donna". Perché proprio questi tre titoli in un ventaglio di ben 25 opere? La risposta è molto semplice. Il rapporto tra l'uomo e la tecnologia fotografato nell'"Era della disumanità", la traiettoria di vita tracciata da "Sulla Corsia degli 80" e la trasposizione femminile resa da "Io donna" fonte d'ispirazione dell'omonimo cortometraggio di Pino Quartullo sono la summa della narrazione di Bonadies ed hanno catturato l'attenzione e la curiosità dei ragazzi pronti ad animare l'incontro ed a recepire il bagaglio offertogli dall'autore.

"Incontri come quello con Matteo Bonadies - ha affermato il dirigente scolastico del Liceo "Cafiero" Salvatore Citino - si inseriscono al meglio nell'ambito delle nostre attività extracurriculari. La scrittura di Bonadies ha racchiuso nel suo lungo percorso tutti gli aspetti della vita ed i ragazzi non possono che trarre giovamento da esperienze come questa".