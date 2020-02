“Anteprima d’Archivio”, grande partecipazione alla visita guidata all'ex convento S. Giovanni di Dio

Domenica scorsa, 16 febbraio, presso l’ex convento di San Giovanni di Dio, ha avuto luogo l’evento “Anteprima d’Archivio”, organizzato dall’associazione “The Walkers - Free Walking Tour Barletta”, insieme con il collettivo di giovani architetti “Laboratorio di Immaginazione Urbana”.

Questo terzo appuntamento, organizzato all’interno di una serie di eventi che hanno come scopo la riscoperta del patrimonio culturale, architettonico, storico e artistico della città di Barletta,è stato un grande successo sia per i suoi contenuti innovativi, sia per il grande numero di visitatori: hanno infatti partecipato più di duecentocinquanta cittadini, alcuni arrivati anche dalle città limitrofe (Terlizzi, Andria, Foggia, Trani, ecc.).

L’ampio raggruppamento di giovani professionisti (architetti, grafici, designers, storici dell’arte, guide turistiche, artisti, musicisti, ecc.) attivi sul territorio che ha curato e organizzato l’evento ha come scopo quello di narrare, mediante l’uso di nuovi linguaggi e metodologie, gli spazi, gli edifici, i paesaggi sconosciuti o dimenticati presenti in città.

Il fine ultimo è quello di riconoscere, insieme con il più ampio numero possibile di partecipanti e cittadini, le possibilità latenti nei tanti luoghi meravigliosi che punteggiano il nostro territorio. L’obiettivo è dunque di costruire un paziente processo di riappropriazione emotiva, intellettiva e fisica di questi luoghi, per cominciare - tutti insieme - a ipotizzare, a proiettare su questi spazi un nuovo significato, a costruire un nuovo possibile senso, che potrà poi essere tradotto in nuove idee, in nuove visioni per il futuro.

"“Anteprima d’Archivio” è stata per noi l’occasione di riunire intorno a questo obiettivo un più ampio numero di soggetti, di menti creative e immaginative, capaci di apportare nuove idee e nuova linfa, nuovi linguaggi e nuovi orizzonti di senso al nostro racconto.

É in questa dimensione di condivisione che l’incontro tra storici, architetti, grafici e artisti ha permesso di sperimentare nuove contaminazioni (di linguaggi, di pratiche artistiche, di modi del pensiero) per dare vita ad un esperimento unico fondato sulla sinestesia tra le arti e la cultura" dichiarano gli organizzatori.

L’evento, incentrato sulla visita guidata dell’ex convento, della chiesa di San Giovanni di Dio e dei locali destinati alla nuova sede dell’Archivio di Stato di Barletta, è stato quindi arricchito da due performance artistiche: il progetto “contact”, a cura della ballerina Maria Campese e dei musicisti Francesco “Nitro” Sguera e Ignazio “Narrow” Leone; e l’esibizione del sassofonista jazz Pasquale Calò.

"Ringraziamo di cuore tutti i cittadini, amici, colleghi per aver creduto nella nostra idea e per aver reso possibile la realizzazione dell’evento “Anteprima d’Archivio”; un progetto indipendente e autofinanziato basato sulla condivisione e sul senso di appartenenza alterritorio.

Ringraziamo Don Sabino Lattanzio e Michele Grimaldi (Direttore dell’Archivio di Stato) per il sostegno nell’organizzazione dell’evento.

Vi aspettiamo al prossimo appuntamento del 4 aprile, con un nuovo tour, una nuova serie di performance artistiche e con una inedita mostra sul patrimonio storico della città di Barletta. A breve altre news".