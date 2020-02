Bilanciamento ormonale e neurologico, come il nostro cervello controlla gli organi

L’idea che il cervello potesse essere l’organo bersaglio delle fluttuazioni ormonali che si verificano in altre parti del corpo sarà in seguito descritta come neuro-modulazione ormonale (erano i primi anni del 1900). Oggi sappiamo che il cervello mantiene lo stato interno del corpo stabile, conosciuto come “OMEOSTASI” attraverso l’azione degli ormoni. I centri di controllo neurale influenzano le ghiandole del corpo alla produzione e al rilascio degli ormoni che sono necessari per mantenere questo vitale bilanciamento.



SINTESI E CONTROLLO DELL’ORMONE

Le ghiandole sono organi che rispondono agli squilibri nel corpo al fine di regolare le attività interne, come l'assorbimento dei nutrienti, e influenzano le attività come l'assunzione di cibo o acqua. Essi reagiscono all’incremento o al decremento, stimolando la produzione di ormoni, che poi viaggeranno all'organo bersaglio e si legheranno a recettori specializzati sulla superficie delle cellule. Questo legame attiva un fisiologico cambiamento che ripristina l’omeostasi.

L’ipotalamo è il collegamento cruciale tra sistema nervoso e il sistema endocrino, rilasciando ormoni che, a turno, attivano la ghiandola pituitaria per iniziare o fermare la secrezioni di questi ormoni.

Ipotalamo

Collegamento vitale tra il sistema nervoso e il sistema endocrino

Ghiandola Pineale

Produce melatonina, ormone cruciale coinvolto nel ciclo veglia - sonno

Ghiandola pituitaria

Conosciuta come la "ghiandola master" perché controlla molte altre ghiandole endocrine; produce otto ormoni e riceve due ormoni direttamente dall’ipotalamo.

PRODUTTORI DI ORMONI

Ogni parte del sistema neuro-endocrino ha un ruolo unico da svolgere, sintetizzando ormoni specifici per scopi specifici. L'azione di questi ormoni aiuta a mantenere un ambiente interno ottimale.

FEEDBACK MECHANISM

L’ errato bilanciamento nel corpo è riconosciuto e corretto usando meccanismi e circuiti di feedback. Livelli di ormoni nel sangue sono rilevati e le informazioni mandate alle unità di controllo responsabili di questo ormone, che quasi sempre è l’asse Ipotalamo - ghiandola pituitaria.

Se il livello di ormoni è alto il sistema risponde riducendo la produzione di questi ormoni per raggiungere il bilanciamento. Se il livello è basso il sistema risponde aumentando la produzione. Meccanismi di feedback sono attivati anche per rare funzioni omeostatiche come le contrazioni durante il travaglio.

MECCANISMO DELLA FAME

Il corpo mantiene il proprio peso impostandolo attraverso degli ormoni per attivare la sensazione di fame o sazietà. Per stimolare l’appetito lo stomaco produce l’ormone grelina (Ghr), mentre il tessuto grasso diminuisce la sua produzione di leptina e insulina. Questi inviano segnale a specifici neuroni per iniziare la produzione di più neuropeptide (NPY) e agouti-related peptide (AgRP) i quali stimolano l’appetito. La produzione di questi peptidi anche permette ad altri neuroni di inibire la produzione dell’ormone melanocortina il quale usualmente funziona per sopprimere dell’appetito.

I recettori di questi peptidi sono concentrati ventrolateralmente e anteriormente all'ipotalamo (attraverso altri neuroni), i quali generano la sensazione di fame.

Invece per sopprimere l’appetito, il tessuto grasso corporeo incrementa la produzione di leptina e insulina. Questi ormoni segnalano ai neuroni tipo B di inibire la produzione di NPY e AgRP. Allo stesso tempo incrementi di leptina e insulina attivano neuroni tipo A per produrre melanocortina. Questo segnale raggiunge il nucleo ventromediale dell’ipotalamo, il quale crea la sensazione di sazietà.

Considerazioni

E’ importante sottolineare che l’utilizzo di specifiche vie neuro-endocrine rafforza le stesse a discapito di altre. In parole povere se mangiamo cibi con troppo zucchero, il nostro corpo utilizzerà la via neuro-ormonale a breve termine (Satiety signal short term) aumentando lo zucchero nel sangue, cosi trasportandolo molto velocemente al cervello, attraverso i nervi spinali e il nervo vago, utilizzando più del dovuto questa via comunicativa, avremo un rafforzamento di questa connessione, e inversamente un indebolimento dei segnali trasmessi attraverso il tessuto adiposo (Adiposity-related long term signals) che necessitano del corretto funzionamento del pancreas, tessuto adiposo e fegato. In questo quadro clinico troviamo molte condizioni patologiche contemporanee innescate dal marcato utilizzo di una funzione rispetto ad un altra e quindi da comportamenti errati.

Un'altra chiave di lettura molto interessante è rappresentata dalla colonna vertebrale, la quale permette il collegamento tra cervello e organi, là dove il segnale neurologico può essere ostacolato nel suo passaggio verso gli organi e i vasi sanguigni del nostro corpo.

