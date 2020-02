Disfida di Barletta e Fiof, insieme anche nel 2020

Ci sono anche le mani e le idee del Fiof sulla Disfida di Barletta, che sarà rievocata dal 14 al 19 settembre prossimo in città con una serie di iniziative a sfondo culturale con un claim che richiama da vicino l'arte: "Opera viva". Un leitmotiv presentato in conferenza stampa con l'ausilio di un catalogo fotografico e un cd musicale studiati dal direttore artistico della Disfida, Sergio Maifredi, e realizzati dal presidente del Ruggiero Dibenedetto con il supporto dei fotografi del SIAF di Barletta, si è fondata l'azione del Fondo Internazionale per la Fotografia.

"Raccontare la Disfida di Barletta coincide con l'azione di raccontare un’azione che fa rima con il mito - spiega Dibenedetto - e che incarna Barletta, la terra di Puglia, l’Italia e l’Europa. Parliamo di un passato che contiene già il presente". Tra i presenti all’evento 2019 anche il noto fotogiornalista Graziano Perotti. L'azione sinergica tra Fiof e Disfida non si ferma però qui: la traccia più palpabile è presente sulla recinzione dei giardini del Castello Svevo di Barletta, dove è stata realizzata un'installazione fotografica con oltre 100 immagini formato 150x100, che raccontano il backstage della sfida nell'edizione 2019. Scatti che immortalano emozioni e storia, visitabili passeggiando all'esterno del Castello e ammirando l'arte a 360 gradi.

"Siamo pronti per la nuova edizione - conclude Dibenedetto - nomi importanti della fotografia saranno chiamati dal FIOF a testimoniare l'evento. Li sveleremo strada facendo, sempre con l'intento di garantire alla Disfida e alla città di Barletta un'eco internazionale".