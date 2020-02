Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes nella Basilica del Santo Sepolcro

A Barletta, nella Basilica del Santo Sepolcro, fervono i preparativi alla Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes. Così, a proposito, don Mauro Dibenedetto, si è rivolto ai fedeli in una sua comunicazione: «Carissimi l’11 febbraio, memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, ci riporta nella piccola località ai piedi dei Pirenei, scelta da Maria per manifestare all’umanità intera la sua materna sollecitudine. Ai piedi della Vergine Immacolata ogni uomo e ogni donna ha la possibilità di sperimentare la consolazione spirituale e la grazia rigeneratrice che Dio concede, per mezzo di Maria, a quanti la implorano con fede sincera. Insieme con la famiglia unitalsiana accogliamo l’invito che ci viene dal messaggio di Papa Francesco per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28), che ci esorta a un rinnovato impegno al servizio di coloro che vivono nella sofferenza».

Il programma del triduo in preparazione alla Festa:

Sabato 8 febbraio

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00 Celebrazione eucaristica presieduta da padre Carlo Diaferia rcj,parroco della Parrocchia-Santuario Madonna di Fatima, Trani

Domenica 9 febbraio

ore 8.30 - 10.00 - 12.00 Ss. Messe

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Pavone, vicario generale e parroco della Parrocchia-Santuario B.M.V. di Loreto, Trinitapoli

ore 20.30, “Perché io…”, rappresentazione teatrale sulle apparizioni di Lourdes, a cura della comunità parrocchiale della Basilica Santo Sepolcro

Lunedì 10 febbraio

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00, Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Paolo Doronzo, parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Barletta e assistente spirituale Unitalsi, Sottosezione di Barletta

Martedì 11 febbraio - Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes - XXVIII Giornata Mondiale del Malato