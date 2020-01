Emergenza vandalismo, presentazione del progetto per le scuole "Luigi ti amo!"

Il 15 febbraio dello scorso anno la città di Trani si svegliava trovando la scritta “Luigi Ti Amo” sulla facciata laterale della splendida Cattedrale che si affaccia sul mare. Qualcuno aveva pensato di concludere con una bomboletta spray la notte di San Valentino, imbrattando un bene dal valore e dalla bellezza inestimabile.

Questo caso, purtroppo, non è rimasto isolato, ogni giorno il nostro territorio vive una vera e propria emergenza vandalismo. Per questo nasce Luigi ti amo!, progetto promosso dall’Arci Cafiero di Barletta, vincitore del bando Orizzonti Solidali della Fondazione Megamark: un percorso ludico-didattico utile e innovativo che trasformerà Luigi da malcapitato

protagonista di una storia sentimentale eccessivamente sporcacciona a coraggioso eroe moderno, personaggio immaginario protagonista di tutt’altra storia, quella che lo vedrà condurre decine di bambini di classe prima elementare della provincia di Barletta-Andria-Trani in un’avventura alla scoperta dell’arte, delle nostre bellezze culturali e ambientali da conoscere, tutelare e difendere.

Con queste premesse, venerdì 31 gennaio alle ore 10, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Pietro Mennea di Barletta, in via Canosa 161, il progetto sarà presentato al pubblico e alla stampa.

Ad intervenire saranno: il presidente dell’Arci Cafiero Francesco De Martino, in rappresentanza delle tre scuole coinvolte le dirigenti Gabriella Catacchio e Giuseppina Tota, rispettivamente dell’istituto comprensivo Mennea di Barletta e del 2° circolo didattico mons. Petronelli di Trani e l’insegnante Maria Zinni del 1° circolo didattico Oberdan di Andria, il project manager del progetto Luigi Ti Amo Carmine Doronzo, e il cav. Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark, a cui saranno affidate le conclusioni.

Alla manifestazione prenderanno parte gli attori Michela Diviccaro, Maria Filograsso e Alessandro Piazzolla, nei panni dei personaggi protagonisti della fiaba Luigi Ti Amo!