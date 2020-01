“Notte Bianca del Liceo Artistico” a tema ecologico-ambientale

Anche quest’anno l’IISS N. Garrone di Barletta non mancherà al fatidico appuntamento della “Notte Bianca del Liceo Artistico” aprendo le proprie porte a genitori e cittadini all’insolito orario delle 18,30 del giorno 24 gennaio e animando la scuola con esibizioni e laboratori che permetteranno a tutti di conoscere lo spirito che anima studenti e docenti dell’istituto.

Il dirigente scolastico Antonio Francesco Diviccaro dichiara che il tema scelto per quest’anno è quello ecologico-ambientale, l’amore per la natura e la riflessione sui danni che l’umanità le sta provocando pregiudicando il futuro delle nuove generazioni. La headline del manifesto di presentazione è infatti una frase di Ermanno Olmi “Il futuro ci giudicherà soprattutto per quello che potevamo fare e non abbiamo fatto”. Problematiche di grande attualità che hanno occupato gli interessi degli studenti i quali hanno approfondito l’argomento con i docenti nel corso di specifiche attività didattiche.

Ma nella “Notte Bianca” tutto sarà veicolato dal linguaggio che gli studenti del Liceo Artistico prediligono: quello dell’arte. Per una notte la scuola sarà animata da laboratori artistici tutti ispirati alla tematica ambientale, un'opportunità unica per gli studenti che hanno potuto costruire una propria personale concezione dell’idea di ambiente attraverso percorsi individuali che hanno utilizzato diversi linguaggi: installazioni, opere fotografiche, pittoriche, scultoree, video e sketch sul tema scelto.

Il momento culminante di sintesi di tutte le espressioni creative sarà caratterizzato da una delle più alte forme d’arte: il teatro. Salirà sul palco l’ospite d’onore, l’attrice Arianna Porcelli Safonov, che ha calcato le scene di tutta Italia e che per questa occasione ha creato un monologo dedicato all’evento del Liceo Artistico trattando la questione ecologica con il piglio ironico e sarcastico con cui affronta le sue accorate denunce sociali.

Lo spumeggiante momento conclusivo sarà invece affidato al performer Papaceccio che attraverso un excursus interattivo con gli studenti affronterà, con musiche e improvvisazioni, un viaggio che, dalle origini della storia del teatro occidentale, lo condurrà sino a Shakespeare per poi giungere al teatro d’Opera e approdare alla nascita della figura del deejay, il tutto accompagnato da un ritmo rap moderno ed alternativo.

La lunga “Notte Bianca” dedicherà anche uno spazio alla premiazione del progetto “Io e la mia terra”, un concorso proposto a tutte le scuole d’istruzione secondaria di primo grado di Barletta, con la premiazione dei tre finalisti vincitori che avverrà in presenza degli ospiti della serata. E il sipario si chiuderà sulla creatività e l’impegno civile del Liceo Artistico dell’Istituto Garrone. Vi aspettiamo!