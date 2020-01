“Pomeridiana delle Scienze Umane” al liceo Casardi

Al liceo “Casardi” di Barletta nasce la “Pomeridiana delle Scienze Umane”, un nuovo evento ideato dalla scuola per promuovere il Liceo delle Scienze Umane. La manifestazione si terrà venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso il Liceo “A. Casardi” in via F. d’Aragona, 100 a Barletta.

L’evento vedrà la partecipazione del Sindaco, dott. Cosimo Cannito, e dello scrittore, dirigente Rai 1, Angelo Mellone, autore del romanzo “Fino alla fine” che terrà la lectio magistralis “Storytelling dei sentimenti: come costruirli in un romanzo”.

Il filo conduttore della pomeridiana sarà “Narrare le emozioni” attraverso laboratori interdisciplinari interattivi.

Gli alunni, unici protagonisti della manifestazione, guidati dai docenti, esprimeranno la loro creatività raccontando le emozioni: si esibiranno in recitazioni teatrali, drammatizzazioni, attività laboratoriali, proiezioni di video e prodotti multimediali, performances musicali, presentazione e letture di autori classici e moderni, tese ad esaltare l'alto valore formativo della cultura classica e pedagogico-sociale.

La conoscenza del mondo delle Scienze Umane offre la chiave di lettura del presente e del passato.