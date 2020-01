"Storie dalla Città", presentazione del libro su Barletta dall'età tardo-antica a moderna

La Biblioteca parrocchiale “Il Granaio” della Santissima Trinità, alla sua terza stagione culturale, promuove per giovedì 16 gennaio ore 20.00 una seconda serata culturale per la diffusione della conoscenza storica e archeologica di Barletta.

Sarà presentato il libro “Storie dalla Città. Tra ricerca e valorizzazione: Barletta dalla tardo antichità all’età moderna”, Barletta, Rotas .

Victor Rivera Magos e Francesco Violante, autori del volume, presenteranno i risultati delle preziose indagini storiche e archeologiche svolte nei siti e sui reperti storici rinvenuti grazie al progetto “Storia della città di Barletta”.

“La passione per la storia della propria città – spiega don Cosimo Falconetti, parroco della SS. Trinità - conferisce identità e stima per un presente più consapevole e responsabile di un futuro maggiormente sereno e prospero. Non manchiamo a questi momenti proficui per uno scambio culturale. Interessiamo anche i giovani a dimensioni civiche e comunitarie solide e diverse da quelle vissute comunemente. La storia è eredità preziosa da scoprire, custodire, arricchire e trasmettere alle nuove generazioni”.