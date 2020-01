Concorso "Sensibili alla Bellezza", tra i vincitori la barlettana Angela Demartino

Barletta vanta uno dei sei vincitori del Concorso “Sensibili alla Bellezza”. L’evento, alla sua seconda edizione, è stato promosso dall’Assessorato comunale di Bari alle culture e all’Attività produttiva, l’Amtab, l’Accademia delle Belle Arti e l’agenzia di comunicazione Studio Uno. Angela Demartino, barlettana, dottoressa in Comunicazione Visiva e Decorazione presso l’Accademia delle Belle Arti, si è aggiudicata una delle sei borse di studio con un lavoro denominato “Frutto di Mare”.

Il suo lavoro grafico- pittorico, che ritrae elementi iconografici della Città di Bari, farà da sfondo ad alcune pensiline dell’Amtab, divenendo di fatto e generosamenteun’opera d’arte appannaggio dei cittadini e dei turisti accorsi nel Capoluogo di Regione.

Angela Demartino è un’appassionata di design e di territorio. L’artista è attualmente impegnata nella specializzazione in Interior Design e si occupa di grafica per le aziende del territorio e di allestimenti per eventi.

L’idea della diffusione della cultura nel tessuto urbano è una delle Mission dell’Accademia delle Belle Arti di Bari.

Con il Concorso si è cercato di rivolgere l’arte e la cultura a tutti, indistintamente dal titolo di studio. Ognuno di noi può apprezzare la bellezza se ha dentro sé la predisposizione al bello.

Il nostro territorio vibra di simboli e monumenti famosi e riconosciuti in tutto il mondo. L’arte deve essere un volano per la conoscenza e la diffusione di questa ricchezza territoriale. La Città di Napoli, per esempio, vanta le fermate metropolitane tra i luoghi meritevoli di interesse, le quali sono state completamente ridisegnate da artisti di fama internazionale.Non solo: alcune delle nostre Città, che peccano di avere sempre meno verde, avrebbero bisogno del contributo dell’arte nell’arredo urbano. Colori e cultura per sensibilizzare i cittadini alla bellezza e allontanarli dal grigiore della società industriale.