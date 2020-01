​La Notte Nazionale del Liceo Classico al "Casardi" di Barletta

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi della scuola degli ultimi anni, è già arrivata alla sua VI edizione ed è ormai alle porte. Sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola si celebrerà quest'anno venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, in ben 436 licei Classici su tutto il territorio nazionale.

Tra questi, come di consueto, il Liceo Classico "A. Casardi" di Barletta che, patrocinato dallo stesso Comune di Barletta e con la partecipazione del Sindaco, dott. Cosimo Cannito, aderirà alla manifestazione con una serata intitolata "Il NOMOS: la lezione più grande dei classici. La legge giuridica, etica, scientifica ". Gli studenti, unici protagonisti della serata, si esibiranno in svariate performances, affidate alla creatività dei giovani che, guidati dai loro docenti, seguiranno il tema della "Legge" con le sue innumerevoli declinazioni. Si assisterà a recitazioni teatrali, performances musicali, attività laboratoriali, drammatizzazioni, proiezioni di video e prodotti multimediali, esibizioni ginniche, presentazioni e letture di autori classici, in cui gli alunni mettono in atto competenze e valorizzano i loro talenti. L'iniziativa che ha ormai fatto breccia nell'opinione pubblica si propone di focalizzare l'attenzione dei media e della gente su quello che è il fiore all'occhiello del sistema scolastico italiano e che si mostra oggi ancora assolutamente vitale. La conoscenza del mondo antico è la premessa di qualunque mentalità critica e quindi una preziosa chiave di lettura del presente che consente ai giovani di proiettarsi come cittadini attivi e consapevoli nella società.

Il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Lagrasta, con tutta la comunità scolastica, invita la cittadinanza a trascorrere al Liceo "Casardi" una serata ricca di sorprese e di emozioni, alla riscoperta delle nostre radici più autentiche, fondamento della nostra modernità.