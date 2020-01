Università Terza Età di Barletta, serata dedicata alla poesia

Con il nuovo anno anche l’Università della Terza Età di Barletta ha ripreso le attività didattiche. Mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 17,30 presso il Centro multifunzionale San Francesco in via del Salvatore, 48 si terrà un incontro dal titolo “La poesia come forma di incontro e di dialogo nei nostri anni” in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Barletta.

L’incontro sarà introdotto dalla presidente dell’Unitre di Barletta dott.ssa Marcella Ruggiero e dalla poetessa Rosa Spera, mentre il tema della lezione sarà affrontato dal prof Daniele Giancane poeta, pedagogista, saggista e scrittore, noto per il suo instancabile e costante impegno per la diffusione della cultura e della poesia.

L’incontro a più voci, intende fornire spunti e approfondimenti sull’arte poetica, grazie agli interventi di: Michele Accettura, Giulia Notarangelo, Sandro Marano, Mariella Ceglie e Angela Giannelli; il tutto coordinato dal prof. Giancane, già docente universitario di letteratura per l'infanzia, qualificata firma del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” per la pagina culturale,direttore della più longeva rivista letteraria dell'Italia Meridionale: “La Vallisa”, e animatore delle attività del gruppo omonimo. Il prof. Giancane ha pubblicato più di cento libri e curato numerose antologie di poesia; per la sua opera di collegamento tra cultura letteraria Italiana e mondo dell'Est Europa, è stato insignito della cittadinanza onoraria della città di Mia (Serbia). Inoltre, alcuni suoi testi sono stati pubblicati all'estero, in Serbia, Albania, Romania, Spagna, Malta, Canada, Cile e India.

L’iniziativa si concluderà con i saluti dalla presidente del Club per l’UNESCO di Barletta dott.ssa Daniela Ruggiero.