Open Day all'IPSIA "Archimede" di Barletta e Andria

Nelle sedi di Barletta (in via Madonna della Croce, 223) e Andria (via Vecchia Barletta) dell'IPSIA "Archimede", gli Open Day 2020 si terranno nelle seguenti giornate:

DOMENICA 12 GENNAIO 2020, DALLE 9.00 ALLE 13.00

DOMENICA 19 GENNAIO 2020, DALLE 9.00 ALLE 13.00

DOMENICA 26 GENNAIO 2020, DALLE 9.00 ALLE 13.00

Gli sportelli informativi saranno aperti, oltre che nella mattinata di tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, anche di pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Quanto alle proposte formative attive presso l’ “Archimede”, nelle sedi di Barletta e Andria, vanno annoverate: “Industria e artigianato per il Made in Italy” (Operatore Moda, Barletta e Andria - Operatore della calzatura, Barletta); “Manutenzione e assistenza tecnica” (Operatore meccanico, Barletta - Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Barletta – Operatore termico, Barletta – Operatore elettrico, Barletta e Andria); “Servizi socio-sanitari, articolazione ‘ottico’” (Andria). E in più: Progetti Erasmus, Garanzia Giovani, Giochi sportivi studenteschi, Progetti e percorsi di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali, Rally matematico Transalpino, Stage lavorativi all’estero, Alternanza Scuola Lavoro.